Air China startet Flugverbindung zwischen München und Shanghai

Nach fast vier Jahren pandemiebedingter Pause bietet die chinesische Fluggesellschaft Air China seit heute wieder Flüge zwischen dem Münchner Airport und der chinesischen Wirtschaftsmetropole Shanghai an. Drei Mal in der Woche kommen dafür moderne und effiziente Langstreckenflugzeuge vom Typ Airbus A350-900 zum Einsatz. Die Flüge finden jeweils mittwochs, freitags und sonntags statt. Die Landung in München ist um 06:50 Uhr, der Start Richtung Shanghai um 12:50 Uhr.



Bei Reisen von Deutschland nach China wurden jüngst die Einreiseregeln vereinfacht: So benötigen deutsche Reisende seit Dezember 2023 kein Visum mehr. Diese Regelung ist zunächst auf ein Jahr befristet und gilt für Reisen mit einer Dauer von bis zu 15 Tagen. Zudem sind seit August 2023 Gruppenreisen von Chinesen nach Deutschland wieder uneingeschränkt möglich. Somit ist in diesem Jahr eine Zunahme der Passagierzahlen zwischen Deutschland und China zu erwarten.



Beim heutigen Comeback gab es bei der Ankunft und beim Abflug für alle Fluggäste Glückskekse. Der letzte Passagierflug der Air China zwischen München und Shanghai fand am 06. März 2020 statt. Anlässlich der wieder aufgenommenen Flugverbindung freuten sich Vertreter von Air China und des Münchner Flughafens zusammen mit der Crew über den Neustart.