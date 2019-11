Weihnachten bedeutet Freude schenken

Weihnachten ist allmählich in aller Munde und damit auch die ganzen Geschenkideen die jeder im besten Falle über das Jahr gesammelt hat. Man will Freude bereiten, das Leuchten in den Augen des Gegenübers sehen und vor allem das "Schau mal, wie viel Mühe ich mir für Dich gemacht habe!" Gefühl übermitteln.Auch wenn die Werbung uns jedes Jahr zu immer teureren Geschenken drängt so sind es oft die kleine Dinge, die die größte Freude bereiten. Ein Blumenstrauß mit weihnachtlich, leuchtenden Farben erhellt diese dunkle Jahreszeit und festlich geschmückte Adventsgestecke betören uns mit ihrem herrlichen Tannenduft der uns sagt, dass die besinnliche Weihnachtszeit bevorsteht.Die Rose hat seit Ewigkeiten diese anziehende Magie - ganz gleich in welcher Farbe sie strahlt, es kommt immer gut an! Klassisch ist zu Weihnachten natürlich die Amaryllis - oder auch Ritterstern genannt. Mit ihrer knallroten Farbe und der sternartigen Blüte, bringt sie stets Freude und einen Hauch von Magie in jedes Haus. Vielleicht soll es aber auch lieber der klassische Advents- bzw. Christstern sein? Auch dieser spricht für sich durch seine ebenfalls knallig-rote Farbe und die auffällige Blütenform. Seine lateinische Herleitung „Euphorbia pulcherrima“ bedeutet nicht umsonst "die Schönste".Was wäre jedoch Weihnachten ohne den traditionellen Weihnachtsbaum? Die klassische Nordmanntanne, die jeden Raum mit ihrem prächtigen Wesen und dieser besonderen Art des Strahlens empfängt. So als wenn sie sagen möchte:“ Ich bin DEIN Weihnachtsbaum und ich werde Dich und Deine Familie glücklich machen. Dieses Fest wird etwas Besonderes, weil wir zusammen sind.“ Sie hat stets etwas Beeindruckendes und der Duft lässt Weihnachten erst zu dem werden, was es ist: Magisch! An Weihnachten hat jede Familie seine eigenen Traditionen – die einen backen Kekse, die anderen bereiten das reichhaltige Weihnachtsessen vor, singen Lieder und gönnen sich dabei einfach mal die Ruhe, die der sonst so stressige Alltag nicht hergibt. Noch viel schöner ist es doch, wenn man sich selbst mit dem Schleppen des Baumes nicht abmühen muss, sondern wenn das jemand für einen übernimmt. Gerne nehmen wir Ihren Auftrag entgegen und liefern Ihren Weihnachtsbaum, Ihr Adventsgesteck oder auch einen unserer weihnachtlichen Blumensträuße direkt mit DHL oder DPD an die Haustür. Unsere Weihnachtsbäume führen wir in 3 prächtigen verschiedenen Größen -so sollte für jeden Haushalt etwas Passendes dabei sein.Schauen Sie gerne auf unsere Internetseite www.floraprima.de und lassen Sie sich vom Weihnachtsfieber anstecken.