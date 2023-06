Flügge-Holz zieht nach 23 Jahren in Wathlingen an neuen Standort

Das Unternehmen Flügge-Holz hat seinen Verkaufs- u. Lagerplatz im Dezember 2022 von Wathlingen nach Vöhrum im Landkreis Peine verlegt. Der neue Standort befindet sich in der Vöhrumer Straße 40 in 31228 Peine. Seit März 2023 können sich Kundinnen und Kunden dort wie gewohnt von ausgebildetem Fachpersonal beraten lassen. Holzkommissionen können Kunden und Kundinnen liefern lassen oder selbst abholen. Der neue Standort liegt an der A2 zwischen Hannover und Braunschweig. Dort erreichen Kunden und Kundinnen Flügge-Holz leicht mit dem Auto.Der neue Standort liegt im Gewerbegebiet Peine. An dem Ort lag ehemals die Schachtanlage Peine 2. Dort befand sich in den 1930ern bis 1960ern ein Eisenerzbergwerk. In diesem wurden 14,1 Millionen Tonnen Eisenerz gefördert. Als Hommage an die Geschichte des Ortes hat Flügge-Holz das Logo der Einzelhandelsseite holz-wohnen-garten.de, um einen Förderturm ergänzt. Dieser erinnert an die bergbauliche Vergangenheit des Gewerbegebiets. Damit würdigt Flügge-Holz die Wurzeln der Region.Gegründet in 1975 bietet Flügge-Holz eine breite Palette von Produkten für Privatkunden, Handwerker und Industriebetriebe an. Das Unternehmen bezieht seine Hölzer von sorgfältig ausgewählten Stammlieferanten sowohl in Europa als auch in Übersee. Zum Verkauf stehen diverse Holzarten, darunter Robinie, Cumaru, Bangkirai, Lärche, Douglasie, skandinavische Fichte, Kiefer, Thermoesche und Bongossi. Das Sortiment umfasst unter anderem Terrassenholz, Blockbohlen, Hobeldielen, Massivholzdielen, Holzfassaden, Pfähle, Konstruktionsholz, Holzfarbe, Holzpflegeöl und diverse Schrauben.Neben dem stationären Lagerhandel bietet Flügge-Holz einen Onlineshop, der bundesweit beliefert. Weitere Informationen zu Flügge-Holz und die gesamte Produktauswahl finden Sie im Onlineshop: https://www.holz-wohnen-garten.de/