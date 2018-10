Halloween im Noctalis

19.10.18

Am 31.10.2018 wird es wieder gruselig im Noctalis - denn es ist Halloween!„Wir freuen uns auf eine spannende Rallye durch unsere Ausstellung.“ so Frau Dr. Ipsen, Geschäftsführerin der Fledermaus-Zentrum GmbH.Und welches Fest könnte das Noctalis nicht besser feiern, als eines, bei dem sich alles um die Geschöpfe der Nacht dreht?!Auf vier Etagen verwandelt sich unsere Ausstellung in diesem Jahr zu einem Märchenwald der gruseligen Art:Begegnet Rotkäppchen und dem Wolf, der Eiskönigin, dem Kaninchen aus Alice im Wunderland, unseren lebenden Tieren, und löst das Rätsel um den vergifteten Apfel, von dem Schneewittchen gegessen hat! Jede und jeder, der das Rätsel löst, bekommt eine kleine Überraschung. Doch passt auf, das Rätsel ist nicht einfach und natürlich werdet ihr von unseren Grusel-Gestalten abgehalten, zum Ziel zu gelangen.Darüber hinaus sorgen wir natürlich auch noch für ein bisschen Vergnügen außerhalb des Hauses:So wird „Forgotten Flame“ wieder seine beliebte Feuershow präsentieren (18 und 19 Uhr) und die Tanzschule Bärenfänger aus Bad Segeberg wird um 17 Uhr eine Aufführung veranstalten, um euch in Stimmung zu bringen!Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt, denn unsere Kollegen von der „Silbermine“, dem Kiosk am Kalkberg, machen für euch noch einmal die Schotten auf - hier gibt’s neben Glühwein für die Erwachsenen und Kinderpunsch für die Kleinen, auch Hotdogs und die neuen „Fledermaus-Berliner“ von Michely.Unsere Halloween-Party startet um 16 Uhr, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Erwachsene zahlen einen ermäßigten Preis von 6,50 Euro und Kinder einen ermäßigten Preis von 4 Euro. Aufgrund der vielen Vorbereitungen werden zwischen 14-16 Uhr keine neuen BesucherInnen eingelassen.Bei Fragen rund um unser Halloween-Fest oder unsere Ausstellung kontaktieren Sie bitte unser Büro unter 04551-808221.Pressetermin: Am 23.10 um 10 Uhr im Noctalis – es werden sicher schon einige Gruselgestalten zu sehen sein! Anmeldung erbeten unter: ipsen@noctalis.de oder 04551-8082-20