Mit FLAVR in die Karibik: Neue Smartphone-Cases setzen auf tropische Designs

Endlose Sandstrände, kristallklares Wasser und eine bunte Artenvielfalt: Für die neue Frühjahrs- und Sommerkollektion hat sich FLAVR, der Spezialist für trendige Handyschutzhüllen, von der Schönheit der karibischen Natur inspirieren lassen. Farbenfrohe Motive rund um den Ozean und exotische Tiere haben es auch auf die Laufstege der großen Modehauptstädte geschafft und liegen damit voll im Trend. Mit den neuen FLAVR-Hüllen setzen Smartphone-User also stilsicher optische Akzente.



„Individualisierung ist heute immer wichtiger. Unsere Cases ermöglichen es Nutzern, ihre Smartphones besonders zu gestalten und zu schützen“, erklärt Timo Treudt, Brand Director bei FLAVR. Der Clou der Cases: Das transparente TPU-Material mit seinen modischen und farbenfrohen Designs ermöglicht immer noch den Blick auf das darunter liegende Smartphone. Dadurch verbinden sich das Mobilfunkgerät und die FLAVR-Hülle zu einer geschmackvollen Melange, bei der beide Designs zusammenwirken. Das flexible TPU-Material überzeugt zudem durch seine hohe Schutzwirkung.



Zu den neuen Designs der FLAVR-Cases gehören kleine und große Fische in sanften Pastelltönen. Seesterne, deren leicht geschwungene Form an Wellen erinnern, runden die maritimen Motive ab. Abseits des Meeres setzen die FLAVR-Designer auf bunte Schmetterlinge und prächtige Pfauenfedern.



Die Cases passen perfekt zum neuen iPhone X und sind darüber hinaus auch für die Vorgänger 6 / 6s und 7 / 7 Plus erhältlich. Sie werden im ausgewählten Fachhandel für 19,99 Euro angeboten.

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

FLAVR

FLAVR wurde gegründet, um etwas Neues zu wagen und das angestaubte Design von Mobilfunkzubehör zu überwinden. Das Ziel war etwas Gewagtes. FLAVR trifft damit den Nerv der Zeit und spricht die heutige Jugend mit frischen, lebendigen Farben und einer guten Portion Humor an. FLAVR wurde Anfang 2016 gegründet, der Firmensitz liegt nahe Köln. Das internationale Team ist genauso stilsicher wie seine Kreationen. Isländer, Argentinier und Brasilianer, Deutsche und ein selbsternannter Pole bilden einige der Nationalitäten ab, die der Design-Crew angehören. Gestalterisches Knowhow, Schreibtalent und ein Gespür für Zahlen kommen in diesem Kreativpool zusammen, um Mobilfunkzubehör für Design-Affine und Mutige zu entwickeln. Wer keine Angst hat, etwas anders und over the top zu sein, oder gerne andere zum Lachen bringt, der sollte einen Blick auf FLAVR's Produktauswahl werfen.

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers