Boule ist cool - Auch in Thailand

Die Großmutter des aktuellen thailändischen Königs hat Boule oder Pétanque, wie die Franzosen sagen, aus ihrem Exil in der französischen Schweiz nach Thailand gebracht. Sie begeisterte dafür das Militär, Polizisten und vor allem viele Schulen. So hat sich Thailand in den letzten zwanzig Jahren zur zweitwichtigsten Boule-Nation, nach Frankreich, entwickelt. Boule, dieser immer noch etwas exotische Sport, ist ein wahrer „Gesundheitssport“, weil er bis zum Lebensende praktiziert werden kann. Auch die Königsmutter spielte noch mit 90 Jahren täglich Boule. Beim Boulespiel wird die körperliche Koordination trainiert und, was insbesondere für die Älteren wichtig ist, der soziale Kontakt gepflegt. „Boule spricht alle Sprachen“ (s.a.: https://www.youtube.com/watch?v=qM7CMcacjpA&list=PL3dBHaaK78Qhbevs9dviEwcBWt4V-UCeB&index=3 ), deshalb fällt es damit leicht, Freunde in anderen Ländern zu finden.Neue Länder und Leute kennenzulernen, Sightseeing, kulinarische Highlights, Gruppen-erlebnisse und Boule spielen ist ein Urlaubstraum - für Jung und Alt. Die 1. Boule&Bus-Tour „Thailand“, vom 22.01.-04.02.2023, bietet Gelegenheit dazu. Dabei lernen sie die Gegend rund um Hua Hin, das 3 Autostunden südlich von Bangkok liegt, auf fünf Tagestouren mit Minibus kennen. Sogar die weltbekannten Schwimmenden Märkte und die Brücke am Kwai stehen auf dem Programm. Hua Hin ist ein beliebter Ferienort für Thailänder und Touristen und die Sommerresidenz des thailändischen Königs. Das ehemalige Fischerdorf ist jetzt schon als Golfer-Paradies bekannt und entwickelt sich gerade noch zu einer ersten Adresse für Boulespieler. Neben Land und Leute werden sie aber auch die gute thailändische Küche kennenlernen und natürlich in die leistungsstarke thailändische Bouleszene eingeführt. Mehr zu dieser Tour für nur acht Teilnehmer erfahren sie auf www.BouleTours.de Geführt wird die Tour von Karl-Heinz Stumpf, einem Bouletrainer und Thailand-Liebhaber. Mit seinen Boule-Tour-Angeboten will er den Breitensport, insbesondere für Ältere, fördern und gleichzeitig für seine zweite Heimat, Thailand, werben.