Erlebnis-Gutscheine als persönliches Weihnachtsgeschenk

Viele Erlebnisanbieter wie Kletterwälder, Freizeitparks, etc. beenden in Kürze die Saison. Ab dem Zeitpunkt befinden sich keine Mitarbeiter mehr vor Ort, die Gutscheinanfragen bearbeiten. Gerade im Weihnachtsgeschäft, wenn die Nachfrage nach Gutscheinen steigt, sollte der Gutscheinkauf für den Gast unkompliziert sein.Ein digitales Gutscheinsystem sorgt für größtmögliche Flexibilität beim Kauf von Erlebnis-Gutscheinen. Der Gast wählt online einen Geschenk-Gutschein aus und erhält diesen direkt per E-Mail zum Ausdrucken und Verschenken.Aktuell versuchen Freizeitanbieter durch den Verkauf von Tickets mit festem Termin, die Besucherzahlen zu kontrollieren. Daher kann der Beschenkte seinen Gutschein im Gutscheinshop des Anbieters in ein Ticket mit Wunschtermin umwandeln.„Was passiert mit verkauften Tickets, wenn Termine wetter- oder coronabedingt abgesagt werden müssen? Mit der neuen Funktion von SOFORT-Gutschein werden die verkauften Tickets mit einem Klick in Wertgutscheine umgewandelt. Der Gast kann den Gutschein später online für einen neuen Termin einlösen", sagt Geschäftsführer Daniel Hesse.Weitere Informationen erhalten interessierte Freizeitanbieter auf www.sofort-gutschein.de Mit der Software verkaufen Sie persönlichere Gutscheine und Tickets online 24 Stunden über Ihre eigene Webseite zum Ausdrucken und sofort Verschenken. Das SOFORT-Gutscheinsystem wird erfolgreich in den Branchen Erlebnis & Freizeit, Hotel & Gastronomie sowie Beauty & Wellness eingesetzt.