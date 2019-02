4 neue Trendwelten von Eagle Products

07.02.19

In Zeiten des Klimawandels muss man flexibel bleiben – endlose Sommer, verregnete Winter, dazwischen Stürme oder Trockenheit. Darauf müssen wir uns einstellen – und was passt da besser als flexible Textilien, die uns behilflich sind, sich den Gegebenheiten anzupassen. Die Decken und Plaids von Eagle Products können das und sehen dazu noch besonders gut aus. In der neuen Sommerkollektion dreht sich alles um die Themen Energy, Dream, Freedom und Origin. Geometrische Dessins, Streifen, bunte Farben pastellige Unis und kräftige Prints bieten Stylingmöglichkeiten für viele Einrichtungs- und Lebensentwürfe. Und auch in puncto Nachhaltigkeit gibt es keine Bedenken: Die Plaids sind natürlich für das ganze Jahr geeignet, für drinnen und draußen, werden in Deutschland gefertigt und bestehen aus dem nachwachsendem Rohstoff Wolle. Entdecken Sie die neuen Sommertrends von Eagle Products!



Dream spricht die feminine Seite in uns an: Rotschattierungen von Kirsche über Living Coral bis Blush werden in Jacquardplaids miteinander eingesetzt oder auch einfarbig eingesetzt. Rauten, Streifen und Farbverläufe sind zeitlose Muster, die auch miteinander kombiniert werden können. Der Mix aus zart und kräftig lässt keinen Kitsch aufkommen.



Freedom ist eine Hommage an das Blau des Himmels: ein kräftiges, lebensbejahendes Blau, kombiniert mit Weiß, Grau- und Naturtönen, lässt an Weite und Freiheit denken. Aber es ist natürlich auch eine tolle Stylingfarbe, sei es zu Gartenmöbeln, im Wohn- oder im Schlafzimmer. Wann holen Sie sich Ihr Stückchen Himmel nach Hause?



Bei Origin dreht sich alles um die Farbe des Lebens: Grün. Dunkles Tanne und Oliv werden kombiniert mit neutralem Khaki und lebendigem Kiwi. Aber auch florale Prints im Dschungelstil dürfen als Kissen nicht fehlen. Der lässige Mix verschiedener Elemente bringt auch Leben auf Ihren Balkon!



Energy entsteht durch einen wilden Mix aus Farben und Mustern. Streifen, Dreiecke, Rechtecke oder Zickzackmuster. Die leichten, vielfarbigen Plaids und Kissen sind tolle Begleiter, sei es beim Picknick, auf der Terrasse oder im kühlen Haus. Mit ihren fröhlichen Farbkombinationen machen sie Ihnen sogar gute Laune, wenn die Sonne einmal nicht scheint!

