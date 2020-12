Nordlichtfans aufgepasst: Tolle Polarlicht-Angebot ab Hannover

Eine abendliche Motorschlittensafari, die Übernachtung in einer Wildnishütte oder die Suche nach den Nordlichtern klingt für Sie spannend und wie ein absoluter Traumurlaub? Dann ist eine Reise nach Lappland genau das Richtige für Sie. Und dabei müssen Sie nicht einmal lange unterwegs sein. Denn fintouring bietet auch Kurztrips in die finnische Wildnis. Von Januar bis März 2021 nun sogar ab Hannover mit einem FlyCar-Charterflug.Für einen unvergesslichen Urlaub müssen Sie nicht unbedingt mehrere Wochen unterwegs sein. Denn auch eine kurze Auszeit kann für tolle Erinnerungen sorgen. Finnland-Spezialist fintouring bietet deshalb auch Lappland-Kurztrips übers Wochenende an. Die erlebnisreichen Reisen stehen einem mehrwöchigen Urlaub dabei in nichts nach.So bietet das "Blockhaus-Wochenende für Zwei" Ruhe und Entspannung in Finnlands Winterwelt. Im traditionsreichen Skiort Äkäslompolo am Berg Ylläs können Sie nicht nur die Piste unsicher machen, sondern erleben auf einer Motorschlitten- und Rentiersafari die schönsten Seiten des finnischen Winterwunderlandes.Aber auch wer lieber bummeln oder in der Sauna entspannen will, kommt hier voll auf seine Kosten. Und selbst kulturell verspricht die Reise ein Highlight zu werden. Am knisternden Lagerfeuer lauschen Sie bei heißen Getränken nämlich den Sagen der Sámi über die einzigartigen Nordlichter. Nach vier ereignisreichen Tagen geht es dann per Direktflug wieder zurück nach Hannover. Im Gepäck haben Sie dabei jede Menge Geschichten und Erlebnisse.Eine aktivere Variante bietet fintouring mit seinem "Wildnis-Wochenende in Muonio". Bei diesem Kurztrip in die finnische Wildnis erwarten Sie eine abendliche Motorschlittensafari, eine Huskysafari und sogar eine Übernachtung in der Wildnishütte. Während der vier Tage gehen Sie außerdem auf Nordlichtsuche und haben die Möglichkeit, typisch finnisch in der Sauna zu entspannen.Während der Reise wohnen sie im Hotel Harriniva direkt am Fluss Muonio in der Nähe des Pallas-Ylläs Nationalparks. Hier bekommen Sie im rustikalen Restaurant typisch finnische Hausmannskost serviert und können sich in der Hotelbar „Bar North“ mit anderen über das Erlebte austauschen. In jedem Fall verspricht auch dieser Kurztrips zahlreiche Erlebnisse und vor allem Ruhe in der finnischen Wildnis abseits vom Trubel des Alltags.Ist die richtige Reise für Sie noch nicht dabei? Kein Problem – fintouring bietet weitere ereignisreiche Kurztrips nach Lappland an. Weitere Informationen zu allen Reisen ab Hannover erhalten Sie hier: https://www.fintouring.de/...