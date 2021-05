Finnland lässt Grenzen für Touristen bis Sommer geschlossen

Die Grenzkontrollen werden bis mindestens 15.06.2021 fortgesetzt.

Die Einreise aus touristischen Gründen ist weiterhin nicht erlaubt. Ausgewählte Personengruppen dürfen weiterhin einreisen. Das beinhaltet zum Beispiel Reisen aus familiären und geschäftlichen Gründen.

Finnische Staatsbürger haben kraft Gesetzes auch weiterhin das Recht, jederzeit ein- und auszureisen.

Mit den anstehenden Lockerungen wächst bei Vielen die Hoffnung auf den Sommerurlaub. Während einige Länder im Juni bereits ihre Grenzen öffnen, führt Finnland seine Grenzkontrollen bis mindestens 15.06.2021 fort. Touristische Reisen in das nordische Land sind damit weiterhin nicht erlaubt.Normalerweise ist die Einreise nach Finnland für Deutsche und EU-Bürger recht unkompliziert und es ist kein Visum erforderlich. Durch das Coronavirus kam es allerdings auch für Touristen aus Deutschland und Europa zu Einschränkungen bei der Einreise nach Finnland.Die ab 24.09.2020 geltenden Beschränkungen wurden am 24.05.2021 verlängert. Für Reisende bedeutet das:Wer nach Finnland einreisen möchte, muss seit dem 18.03.2021 außerdem einen Gesundheits-Check zur Erkennung einer möglichen Corona-Infektion durchführen. Bei Vorlage eines negativen Corona-Tests oder einer Bescheinigung über eine überstandene Corona-Infektion kann auf diesen Check verzichtet werden.Finnland plant die Öffnung seiner Grenzen für Touristen im Juni – sofern die Zahlen in Europa bis dahin weiter sinken. Eine Sicherheit für den Sommerurlaub ist das zwar nicht. Blickt man jedoch auf die Entwicklungen im letzten Jahr, so ist davon auszugehen, dass ein Urlaub in Finnland im Sommer möglich ist.„Wer seinen Urlaub bereits gebucht hat und aufgrund der geschlossenen Grenzen nicht einreisen kann, kann seine Finnland-Reise bei uns problemlos auf einen späteren Zeitpunkt umbuchen“, ergänzt fintouring-Geschäftsftührer Daniel Lang. „Wir gehen aber davon aus, dass Urlauber im Sommer nach Finnland reisen können.“