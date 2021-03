Dankeschön-Reise 2021: Mit fintouring und FinnTouch nach Helsinki

Gemeinsam nach Helsinki – das gibt es mit FinnTouch und fintouring im November. Nach all den Monaten, in denen wir auf Reisen verzichten mussten, startet die nächste Dankeschön-Reise von fintouring zum ersten Advent. In Kooperation mit FinnTouch geht es für Reiselustige in die finnische Hauptstadt Helsinki. Die viertägige Gruppenreise bietet die perfekte Kombination aus Seereise, City-Tour und Naturerlebnis für Finnland-Freunde.Die Gruppenreise startet für alle Teilnehmer in der Nacht vom 24. auf den 25. November 2021 ab Travemünde mit den bewährten Finnlines-Schiffen. Wer Lust hat, kann sich noch am Abend mit den anderen Reisenden an der Bar auf ein Getränk treffen. Ansonsten stehen Ihnen während der Überfahrt Sauna, Whirlpool und Fitnessraum zum Zeitvertreib zur Verfügung. Am Nachmittag des 25. liest FinnTouch-Gründer René Schwarz dann aus seinem neuen Buch „Glücksorte in Helsinki“ vor, die die Vorfreude auf die finnische Hauptstadt wecken.Nach einer weiteren Nacht auf dem Schiff erreichen Sie am Morgen des 26. endlich Helsinki, wo Ihnen ein erster spannender Tag bevorsteht. René Schwarz wird Ihnen dabei auch seine persönlichen Glücksorte in Helsinki näherbringen.Weil bei der Dankeschön-Reise von fintouring und FinnTouch auch die Natur nicht zu kurz kommen soll, wartet am zweiten Tag ein Ausflug in den Nuuksio Nationalpark mit einem Besuch der Rentiere. Letzter Zwischenstopp an diesem Tag ist das Fazer Erlebniszentrum, wo Sie süße Leckereien für Ihre Liebsten zuhause kaufen können.Beim abendlichen Schlemmerbüffet fahren Sie hinaus auf die Ostsee und lassen den letzten Tag in Finnland ausklingen, bevor Sie am nächsten Tag wieder mit dem Schiff in Travemünde einlaufen werden.Damit möglichst viele mitfahren können, haben fintouring und FinnTouch die Reise so preisgünstig wie möglich gestaltet. So ist die Dankeschön-Reise schon ab 499 Euro pro Person erhältlich.Inklusive ist dabei die Schiffsreise Travemünde – Helsinki – Travemünde inklusive Mahlzeiten, eine Nacht im Hotel Rantapuisto mit Halbpension im Doppelzimmer, Programm und eine 20% Gutschrift auf die Reiseversicherung ohne Selbstbehalt. Wer über FinnTouch bucht, erhält zusätzlich ein Helsinki-Flaschenlicht als Dankeschön zur Buchung dazu. Auf Wunsch können Sie die Reise außerdem vor Ort verlängern oder mit dem Flugzeug zurück in die Heimat fliegen.Weitere Informationen zur Dankeschön-Reise 2021 erhalten Sie unter https://www.fintouring.de/...