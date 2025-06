Coppa d’Oro Villa d’Este für die finest-care GmbH: Restauration des BMW 507 gewinnt internationalen Spitzenpreis

Ein Mythos der Automobilgeschichte – restauriert in Perfektion: Die finest-care GmbH wurde für die herausragende Aufarbeitung des legendären BMW 507 Roadster mit der prestigeträchtigen Coppa d’Oro Villa d’Este ausgezeichnet. Dieser internationale Preis wird im Rahmen des Concorso d’Eleganza Villa d’Este am Comer See verliehen und würdigt Fahrzeuge mit außergewöhnlicher historischer Bedeutung und handwerklicher Exzellenz. Die Coppa d’Oro Villa d’Este zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen der internationalen Oldtimerszene.finest-care überzeugte mit einem Innenraumkonzept, das Originaltreue, Eleganz und technische Finesse in einzigartiger Weise verbindet. Als Spezialist für die Aufarbeitung , Neuerstellung und Restauration von Interieurs in den Bereichen Automotive, Aviation und Objektausstattung ist finest-care international gefragt, wenn es um höchste Qualität und stilbewusstes Handwerk geht.Gründer und Geschäftsführer Hubert Ehleiter, der den Preis persönlich entgegennahm, sagt:„Der BMW 507 ist eine Ikone – und eine Restauration wie diese verlangt nach maximalem Respekt, Präzision und Leidenschaft fürs Detail. Dass unsere Arbeit nun mit der Coppa d’Oro Villa d’Este gewürdigt wird, ist eine Ehre für das gesamte Team – und ein Beweis dafür, was mit echter Handwerkskunst möglich ist.“Die finest-care GmbH ist auf die Aufarbeitung, Neuerstellung und Restauration hochwertiger Interieurs in den Bereichen Automotive, Aviation und Objektausstattung spezialisiert. Kunden weltweit vertrauen dem Unternehmen, wenn es um Qualität ohne Kompromisse geht.Doch nicht nur Fahrzeuge starten bei der finest-care GmbH durch – auch Karrieren: Aktuell sucht finest-care erfahrene Autosattler*innen, die ihr Können in dieses preisgekrönte Team einbringen möchten. Wer auf höchstem Niveau arbeiten und Teil dieser Erfolgsgeschichte werden möchte, sattelt jetzt beim Gewinner auf – und gestaltet Ikonen mit: Jetzt aufsatteln unter www.jetzt-aufsatteln.de Weitere Informationen zur Unternehmensphilosophie, den Projekten und Leistungen finden Sie auf www.finest-care.de