Horrornächte 2024

Noch mehr Termine, noch mehr Horror!Nimm dich in Acht: Wenn die Nacht hereinbricht, gibt es kein Entkommen!Finstere Geheimnisse warten in nebligen Korridoren und ausweglosen Labyrinthen. Keuchende Gestalten und gefürchtete Kreaturen verbreiten Angst und Schrecken. Dämonen öffnen das Tor zur Verdammnis. Zittern, Wimmern, Rennen… hilft nicht! Stell dich deiner Angst oder #schreiwenndukannstZu erwarten sind Klassiker wie Dr. Lemorte´s Pandemonium „Eyecatcher“, Port Panic, Witches Castle und Boulevard of MonStars. Aber auch viel Neues wird es in diesem Jahr geben: so erwacht im Vulkan Nodeg Amrah mit Licht und Schatten und in der Westernstraße wird es mexikanisch mit La Calle del Muerto.Am Ende der Horrornacht wird es wieder spektakulär:HARMAGEDON – The Show Must Go OnDie Zivilisation ist längst zusammengebrochen und die Zombie-Apokalypse hat den größten Teil der Menschheit ausgelöscht. Die wenigen Überlebenden wissen, dass das Ende unausweichlich ist. Anstatt jedoch in Angst und Verzweiflung zu verfallen, beschließen sie, ihre letzten Stunden mit einer großen Feier zu verbringen. Doch das Böse ist bereits ganz nah...Weitere Infos und Tickets unter:Schaurig-schöne Grüße aus dem Filmpark Babelsberg