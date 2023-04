Frühling in Babelsberg - Walpurgisnacht und Märchenfest

Nur wenige Minuten von Berlin entfernt, wird im weltbekannten Filmpark Babelsberg die deutsche und internationale Filmgeschichte in eine anfassbare Gegenwart katapultiert.Mit zahlreichen Events, über das ganze Jahr verteilt, kann hier Groß und Klein in eine Erlebniswelt eintauchen, die in Deutschland einzigartig ist. Jetzt ist es wieder soweit, die Saison ist eröffnet und der Filmpark Babelsberg beginnt mit seinen bereits legendären Spektakeln.Der Filmpark Babelsberg öffnet am 30. April ab 15 Uhr seine Tore zur Anderswelt. In der Mittelalterstadt warten Theo der Reimesprecher und die mystischen Fabelwesen von Hammerflausch auf neugierige Gäste. Livemusik und lustige Mitmachaktionen sorgen für Spaß und Unterhaltung bei Groß und Klein. Die Panama-Bootsfahrt verwandelt sich durch Elfen und Kobolde in einen verwunschenen Zauberfluß. Steamy Vampires und andere Nachteulen belagern eine alte Industrieruine. Schranzige Hexen sowie Figuren aus „Harry Potter“ und „Herr der Ringe“ verzaubern die Gäste und treiben Schabernack. Mit Livemusik, Hexentanz und Walpurgisfeuer auf dem Filmfood Court wird der Winter endgültig vertrieben!Und damit es gleich weiter geht…Am Eingang werden die Gäste von Schneewittchen und den 7 Zwergen begrüßt und im Laufe des Tages von ihnen unterhalten. Zauberhafte Gestalten erwachen zum Leben und laden zu Spiel und Spaß ein. Unter anderem warten Frau Holle, Aschenputtel, der Froschkönig und Rumpelstilzchen an lustigen Mitmach- und Fotostationen auf kleine und große Märchenfans. Filmpark Maskottchen Flimmy ist natürlich ebenfalls mit dabei und freut sich auf viele Erinnerungsfotos mit seinen Gästen, auch Autogramme werden verteilt.Das Improvisationstheater „Rumpelmärchen“ wird Mitmach-Märchen aufführen. Hier heißt es dann „mittendrin, statt nur dabei“, wenn die Gruppe das Publikum unter anderem mit zahlreichen Requisiten in ihre Geschichten integrieren. Jede Menge Spaß ist hier vorprogrammiert! Familie Woitschack ist mehrmals täglich mit Europas ältesten reisenden Marionettentheater im Fernsehstudio 1 zu Gast.Unter dem Motto „Potsdam liest Märchen“ startet der Filmpark wieder eine Charity-Aktion. An jedem Veranstaltungstag ist ein prominenter Gast geladen, der sein Lieblingsmärchen vorlesen wird. Gemeinsam mit dem Filmpark übergeben die Prominenten dann jeweils einen Spendenscheck für einen guten Zweck.Das Team vom Filmpark erwartet Sie schon ganz sehnsüchtig an diesen Tagen. Wie Sie für sich und Ihre Lieben noch Tickets ergattern können, wird hier verraten: