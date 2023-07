Filmpark Babelsberg präsentiert Sommerhighlights für kleine und große Filmfans

Ob historischer Schauplatz, futuristisches Paralleluniversum, fantastische Märchenwelt oder alltägliches Stadtgeschehen – was auf der Leinwand oder dem Bildschirm völlig natürlich aussieht, ist in Wahrheit oft buchstäblich nur Kulisse. Welcher Aufwand betrieben wird, um die unterschiedlichsten Schurken und Helden der Film und Fernsehwelt perfekt in Szene zu setzen, erleben Interessierte schon seit 1991 in filmspezifischen Attraktionen, Shows, Ausstellungen, Originalkulissen und Kinos auf dem Gelände des Filmpark Babelsberg, in direkter Nachbarschaft zu Europas größtem Filmstudiokomplex in der Medienstadt Babelsberg. Dabei begeistern die Betreiber jedes Jahr hunderttausende Besucher mit einer Mischung aus dauerhaften Attraktionen und einem saisonalen Programm.Mit ausgesuchten Sommerhighlights bietet der Filmpark Babelsberg auch in diesem Jahr ein besonders attraktives Programm für das erwartungsgemäß hohe Besucherinteresse im Laufe der Sommerferien und darüber hinaus.Besonders beliebt, unter den Attraktionen des Filmparks Babelsberg, sind immer wieder die beeindruckenden Stuntshows. Für alle kleinen Action-Fans, denen es nicht ausreicht, den Profis der Stuntcrew bei ihrer atemraubenden Arbeit zuzusehen, bietet der Filmpark Babelsberg in diesem Sommer an fünf Freitagen im Juli und im August einen jeweils 60-minütigen Stuntworkshop.„Wir möchten den Kids die Möglichkeit bieten, sich unter professioneller Anleitung körperlich auszuprobieren und aktiv in die Arbeit am Filmset eines Action-Films hineinzuschnuppern“, erklärt Martin Lederer, Chef der Stuntcrew des Filmpark Babelsberg. „Dabei geht es gleichermaßen um körperliche Fitness, wie auch um Mut, Konzentration und ganz viel Teamgeist.“Die Workshops finden am 28. Juli sowie am 4., 11., 18. und 25. August, im Anschluss an die Show der Stuntcrew, ab 12 Uhr statt. Die Teilnahme ist für Kinder ab sechs Jahren im Rahmen des Eintrittspreises kostenfrei. Als Belohnung für ihren sportlichen Einsatz erhalten die neuausgebildeten Nachwuchs-Stuntmen und -women den exklusiven Babelsberg Stunt-Pass.Mindestens genauso beliebt wie die zahllosen Blockbuster, Spielfilme sowie Fernsehfilme und Serien, die bis heute in den Filmstudios Babelsberg ihre Reise bis hin zu den Oscars angetreten haben, sind inzwischen die aus Japan stammenden Animes. Mit ihrer riesigen Vielfalt begeistern die Zeichentrickfilme- und -serien weltweit Fans jeden Alters und schaffen die Grundlage für ein kulturelles Phänomen, das weit über die bloße Freude am Zusehen hinausgeht.Im Rahmen der Anime Messe Babelsberg widmet sich der Filmpark Babelsberg vom 21. bis zum 23. Juli 2023 in Konzerten, Shows, Kino-Vorführungen, Wettbewerben, Vorträgen und Ausstellungen der fantastischen Welt der Anime, Manga und des Cosplays. Das umfangreiche Programm ist als Sonderveranstaltung im Eintrittspreis enthalten. Für die Dauer der Anime Messe werden ausschließlich Extra-Tickets angeboten.Seit 2010 treiben die Horrornächte im Filmpark Babelsberg Gänsehautfreunden Schauer über den Rücken. Auch in diesem Jahr heißt es deshalb nach Einbruch der Dunkelheit an acht Tagen im Oktober und November: „Schrei, wenn Du kannst!“. Düstere Gestalten und erschreckende Kreaturen geben dann ihr Bestes, das Blut der mutigen Besucherinnen und Besuchern in deren Adern stocken zu lassen.Wer dabei die aktive Rolle ergreifen und selbst professionell eingekleidet und geschminkt als Monster den Besucherinnen und Besuchern das Fürchten lehren will, kann sich hierfür im Rahmen des diesjährigen Monster-Castings bewerben.Interessierte ab 18 Jahren, mit Erfahrung als Scareactor oder einem besonderen Faible für das gruselige Schauspiel, können sich unter horror-casting@filmpark.de für einen der beiden öffentlichen Casting-Termine anmelden.Ihr Können dürfen die Bewerber dann gegenüber einer erfahrenen Monster-Jury am 15. August im Quatsch Comedy Club, Berlin oder am 30. August im Filmpark Babelsberg, jeweils ab 19 Uhr unter Beweis stellen.