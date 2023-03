Eine neue Stuntshow zum 30. Geburtstag

Mit drei neuen Liveshows und vielfältigen Events startet der Filmpark Babelsberg in die Jubiläumssaison – Stuntshow-Premiere am 30.03.2023.

Seit 30 Jahren steht der Filmpark Babelsberg für actionreiche Attraktionen und vielseitige Events rund um die Welt von Film und Fernsehen. Zur Jubiläumssaison erwarten die Besucherinnen und Besucher des Filmparks gleich drei neue Shows sowie ein abwechslungsreiches Veranstaltungsangebot. Den Auftakt ins Jubiläumsjahr bildet die Premiere der neuen Stuntshow am 30. März.



Waghalsige Stunts und faszinierende Pyrotechnik



Stuntshows sind seit den ersten Tagen des Filmparks ein untrennbarer Bestandteil im Babelsberger Showprogramm. Es erscheint daher nur allzu passend, dass eine Stuntshow den fulminanten Startschuss in die neue Saison geben wird. Die Macher der Show

versprechen dazu ein Spektakel mit vielseitigen Pyroeffekten und actionreichen Stunts. Ort der Show ist der Vulkan des Filmparks, in dem Adrenalinjunkies seit Jahren bei rasanten Verfolgungsjagden, waghalsigen Sprüngen und explosiven Feuershows auf ihre Kosten kommen.



Making Of Show und Western-Update



Ebenfalls im Vulkan findet ab April auch die neue Making Of Show statt. Sie gibt Besucherinnen und Besuchern auf humorvolle Weise einen Einblick in den Alltag eines Filmsets und erläutert dabei die Arbeit der Film- und Fernsehmacher. Auch das Programm

der Western Show wurde um kreative Ideen erweitert. Ebenso lassen sich im Ensemble der Snapshot Factory neue Fotokulissen finden, die facettenreiche Inspirationen für erlebnisreiche Fotoshootings bieten.



Von Kinderdisco bis Walpurgisnacht: Das Veranstaltungsangebot im Jubiläumsjahr



Seit 30 Jahren lautet das Motto des Filmparks Babelsberg: Action, Fun und Entertainment! Um diesem Leitsatz auch in der Jubiläumssaison (vom 1. April bis 4. November) gerecht zu werden, haben sich das Organisationsteam des Filmparks ein abwechslungsreiches

Unterhaltungsprogramm überlegt. Ein erstes Highlight bildet der Besuch von Stargast Volker Rosin am Ostersonntag (9. April). Beginn des Konzertes mit dem beliebten Musiker, der für seine quirligen Kinderdiscos bekannt ist, ist um 15:00 Uhr. Zur Walpurgisnacht (30. April) laden Fabelwesen bei Livemusik und Walpurgisfeuer zum Hexentanz ein. An Pfingsten dürfen sich kleine und große Besucherinnen und Besucher dann auf die magische Märchentruhe freuen, die während des gesamten langen Pfingstwochenendes (27. bis 29. Mai) geöffnet ist.



Stuntshow-Premiere: Programm für Mitarbeitende der Presse



Für die Premiere der neuen Stunt-Show am 30. März steht Malte Schatz als Leiter des operativen Bereichs Journalistinnen und Journalisten als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung. Treffpunkt für die Mitarbeitenden von Medien und Redaktionen ist um 11:00 Uhr am Haupteingang des Parks in der Großbeerenstraße 200. Um Akkreditierung mit Nennung der Namen und der Anzahl der teilnehmenden Personen wird per E-Mail (presseanmeldung@filmpark.de) gebeten. Für Verpflegung ist gesorgt. Filmpark-Tickets und

Bildmaterial werden für die redaktionelle Arbeit auf Wunsch kostenlos zur Verfügung gestellt.