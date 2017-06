"Ach du meine Nase": 55 Jahre Pittiplatsch

Gemeinsam mit der rrb media GmbH feiert der Filmpark Babelsberg am Samstag, 17. Juni, ab 10.00 Uhr den 55. Geburtstag von Pittiplatsch.



Seinen ersten Auftritt beim Sandmännchen hatte Pittiplatsch am 17. Juni 1962. Seitdem lässt er nicht nur Kinderherzen höher schlagen. Seine neugierige und verschmitzte Art verzaubert noch heute ganze Generationen.



Die Geburtstagsgäste erwarten zahlreiche Mitmach-Aktionen: ein Pittiplatsch Verkehrsparcours mit tollen Rutscheautos, viele kleine und große Gewinne am Glücksrad sowie lustige Filme im Pittiplatsch-Kino. Als besonderes Highlight gibt es ein Puppenspiel mit original Fernsehfiguren.



Ein ganz besonderes „Geburtstagsständchen“ mit allen Gratulanten wird im Vulkan vor Beginn der Stuntshow gesungen…









