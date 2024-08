2. Monster-Casting & Zwillingstreffen im Filmpark Babelsberg

Du bist mindestens 18 Jahre alt und hast Bock auf eine Rolle im realen Horrorfilm, der sich Horrornächte nennt?Du hast vielleicht schon einmal als Scare-Actor gearbeitet und hast dabei großen Spaß am Schauspielern und Erschrecken? Du kannst es kaum erwarten, unseren Gästen die Angstperlen auf die Stirn zu treiben? Du stehst bestenfalls an allen Terminen der Horrornächte zur Verfügung?Dann melde dich unteran und komm am 28.08.2024 in den Filmpark Babelsberg.Das Treffen beginnt mit dem großen Gruppenfoto gegen 11:00 Uhr vor dem Haupteingang. Die meisten der bisher 35 Zwillingspaare zwischen 3 und 86 Jahren haben sich aus Berlin und Umgebung angemeldet, aber es werden auch Paare aus dem gesamten Bundesgebiet und der Schweiz erwartet. Weitere Infos können Sie der Homepageentnehmen.Ansprechpartner sind die Zwillinge Christian und Andreas Bergel (