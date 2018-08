Filmfestivals on Demand

Zur 25. Ausgabe des Internationalen Filmfest Oldenburg präsentiert das Filmfest auf neuer Website in Zusammenarbeit mit dem Streamingdienst FilmConfect eine Best-of-25 Jahre Filmfest Oldenburg Reihe.Das Internationale Filmfest Oldenburg ist weltweit bekannt für sein sorgfältig kuratiertes Programm. Seit 1994 steht das Internationale Filmfest Oldenburg für bedingungsloses Independent Kino, das Jahr für Jahr tausende begeisterte Festivalgänger vor den Leinwänden bannt. Über Genregrenzen hinweg und gegen den Mainstream wird das Unabhängige, die Kunst an sich, und nicht der Kommerz gefeiert. Um diese Botschaft nun auch in die Wohnzimmer Deutschlands zu bringen, präsentiert das Internationale Filmfest Oldenburg in Kooperation mit FilmConfect und auf brandneuer Webseite sein Best-of aus 25 Jahren als Video-on-Demand FilmConfect ist ein junger Streamingdienst aus Potsdam, der neben der Massenabfertigung der Großanbieter für selektiertes Angebot steht. Ursprünglich als Lizensierungsunternehmen für Home Entertainment gestartet, sorgt es nun für frischen Wind im Video-on-Demand Bereich. Für das 25-jährige Jubiläum des Internationalen Filmfest Oldenburg präsentieren sie die exklusive und stetig wachsende Best-of Reihe.Das Programm umfasst überzeugende German Independence Award Gewinner, erstklassigen Independent Filme und auch wegweisende Titel aus den vergangenen Retrospektiven und Tributes. Zum Auftakt dieser Kooperation haben einige der langjährigen Wegbegleiter des Festivals, wie die Weltvertriebe Kinology, Visit Films und Paul Thiltges Distribution oder auch Warner Home Entertainment aus Hamburg, besondere Titel beigesteuert und lizensiert.