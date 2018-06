THE TRAIN ab 02.07.18 als FuturePak erhältlich Am 02.07.18 veröffentlicht FilmConfect Home Entertainment The Train im FuturePak

FilmConfect Home Entertainment veröffentlicht am 02.07.2018 THE TRAIN von JOHN FRANKENHEIMER im limitierten FuturePak.



Das aufwändige Kriegsspektakel mit Starbesetzung BURT LANCASTER und JEANNE MOREAU kommt in einer aufwändig bedruckten Metall-Verpackung (FuturePak) mit weißem Artwork und auf BluRay.



Zum Plot:



Paris, August 1944: Während sich die alliierten Armeen der Stadt nähern, lässt der kunstbesessene deutsche Oberst von Waldheim (Paul Scofield) eine riesige Sammlung gestohlener französischer Gemälde in einen Zug Richtung Berlin verladen. Bei dem Versuch, den Kunstraub des Besatzungsoffiziers zu vereiteln, wird ein allseits beliebter Eisenbahner getötet. Doch nun setzt Bahninspektor Labiche (Burt Lancaster), ein Mitglied der Resistance, alles daran, den Zug zu stoppen - koste es, was es wolle. All sein berufliches Können nutzt er jetzt zum Zweck der Sabotage: Er lässt Gleise lockern, Bahndämme zerstören und nimmt sogar Kollisionen in Kauf. Ein hoch spannender Kampf um Gerechtigkeit und Vergeltung entbrennt. Doch am Ende stellt sich die Frage, ob ein Kunstwerk ein Menschenleben wert ist.



FilmConfect Home Entertainment GmbH

Die FilmConfect Home Entertainment GmbH ist ein Independent DVD-Anbieter mit Sitz in Potsdam-Babelsberg. Sie erwirbt Lizenzen internationaler Filmproduktionen und vertreibt diese auf DVD & Blu-ray Disc in Deutschland, Österreich und der deutschsprachigen Schweiz. Die Basis des Programms setzt sich aus der Übernahme der DVD-Lizenzen der ehemaligen Galileo Medien AG (Europäisches Kino, bekannte Filmklassiker u.a.) zusammen und wird seit Herbst 2009 durch Neuerscheinungen des jungen Labels ergänzt. Erfahrene Vertriebspartner an der Seite der FilmConfect Home Entertainment GmbH sind: m(puls intainment, Roughtrade Distribution und die Videophon AG.

