DRESSED TO KILL ab Mai im FuturePak erhältlich Am 25.05.18 veröffentlicht FilmConfect Home Entertainment DRESSED TO KILL im FuturePak

FilmConfect Home Entertainment veröffentlicht am 25.05.2018 DRESSED TO KILL von Kult-Regisseur Brian De Palma ungeschnitten und im streng limitierten FuturePak (Steelbook) auf BluRay.



Mit bisher in Deutschland unveröffentlichtem Bonusmaterial:



• Dressed to Kill - Eine Wertschätzung von Keith Gordon (6 min.)

• Versionenvergleich - geschnitten vs. ungeschnitten vs. TV-Version (5 min.)

• Dressed to Kill - Making Of (43 min.)

• Verstümmelung von Dressed to Kill (10 min.)



Zum Plot:



Eine Duschszene wie aus Hitchcocks Psycho: Vor der Leere ihrer Ehe flüchtet sich Kate (Angie Dickinson) im Badezimmer in Tagträume voller Erotik und Gewalt. Ihr Psychiater Dr. Robert Elliott (Michael Caine) rät ihr diese Phantasien auszuleben. Doch die prickelnde Begegnung mit einem Unbekannten nimmt ein schreckliches Ende: Kate wird mit einem Rasiermesser ermordet. Einzige Zeugin der Tat ist die Edelprostituierte Liz (Nancy Allen) die sich gemeinsam mit Kates halbwüchsigem Sohn auf die Suche nach dem Mörder macht. Wieso stammt das Messer ausgerechnet aus Dr. Elliots Praxis?



Für Anfragen zu Rezensionsexemplaren und weiteren Informationen wenden Sie sich bitte an: Kerstin Bass (k.bass@filmconfect.de)

FilmConfect Home Entertainment GmbH

Die FilmConfect Home Entertainment GmbH ist ein Independent DVD-Anbieter mit Sitz in Potsdam-Babelsberg. Sie erwirbt Lizenzen internationaler Filmproduktionen und vertreibt diese auf DVD & Blu-ray Disc in Deutschland, Österreich und der deutschsprachigen Schweiz. Die Basis des Programms setzt sich aus der Übernahme der DVD-Lizenzen der ehemaligen Galileo Medien AG (Europäisches Kino, bekannte Filmklassiker u.a.) zusammen und wird seit Herbst 2009 durch Neuerscheinungen des jungen Labels ergänzt. Erfahrene Vertriebspartner an der Seite der FilmConfect Home Entertainment GmbH sind: m(puls intainment, Roughtrade Distribution und die Videophon AG.

