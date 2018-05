DIE LIGA DER AUßERGEWÖHNLICHEN GENTLEMEN ab Mai im FuturePak erhältlich

FilmConfect Home Entertainment veröffentlicht am 25.05. DIE LIGA DER AUßERGEWÖHNLICHEN GENTLEMEN im streng limitierten FuturePak (Steelbook) auf BluRay.Zum Plot:Ende des 19. Jahrhunderts. „Das Phantom“, ein maskierter Größenwahnsinniger, verfolgt einen teuflischen Plan: Ein Krieg soll die ganze Welt in Schutt und Asche legen. Um das zu verhindern, engagiert der britische Geheimdienst keinen Geringeren als den Abenteurer Allan Quatermain (Sean Connery). Bei der Jagd auf das Phantom unterstützen ihn sechs außergewöhnliche Charaktere - darunter der furchtlose Tom Sawyer, Doktor Jekyll mit seinem rasenden Alter Ego Mister Hyde und die schöne Mina Harker, einst Opfer von Graf Dracula. Nur wenn es den sieben Einzelkämpfer gelingt, ihre Fähigkeiten für ihre Mission gemeinsam einzusetzen, können sie das Phantom besiegen. Das Spiel beginnt...Originaltitel:The League of Extraordinary GentlemenLauflänge:ca. 106 MinutenFSK:12Sprachen:Deutsch / EnglischUntertitel:Deutsch / EnglischTonformat:DTS-HD Master Audio 5.1Verpackung:FuturePakVÖ-Termin:25.05.2018Für Anfragen zu Rezensionsexemplaren und weiteren Informationen wenden Sie sich bitte an: Kerstin Bass (k.bass@filmconfect.de)