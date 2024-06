Wie bereite ich mich auf eine Moderation vor? Was kann ich vom Veranstalter erwarten und was nicht? Auf was muss ich bei meiner Moderation achten? Welche Rolle habe ich überhaupt als Moderator oder Moderatorin? Was mache ich, wenn mal etwas schief geht? Und wie schreibe ich überhaupt eine gute Moderation?All diese Fragen und noch viel mehr werden von der Schauspielerin und Moderatorin Nadine Knobloch in dem Workshop "Moderation" der Film- und Medienakademie Karlsruhe am Samstag, 13. Juli 2024, von 10 bis 16 Uhr beantwortet. Außerdem bietet der Workshop praktische Übungen, um die Fähigkeiten zu entwickeln, die für eine erfolgreiche Moderation sowohl auf der Bühne als auch vor der Kamera erforderlich sind. Teil der Übungen wird zudem sein, was der Unterschied zwischen einer Bühnenmoderation und einer Moderation vor der Kamera ist und was jeweils zu beachten ist, vor allem in Hinblick auf technische Abläufe.Neben einer guten Vorbereitung ist die Körpersprache und Präsenz des Moderators wichtig, um das Publikum sowohl anzusprechen als auch an sich zu binden. Aber auch der Umgang mit Lampenfieber und unverhergesehenen Situationen werden ebenso thematisiert wie Zeitmanagement und der Umgang mit Zeitdruck während der Moderation.Dieser Workshop richtet sich an alle, die ihre Moderationsfähigkeiten testen und verbessern möchten, sei es für öffentliche Veranstaltungen, Konferenzen, Webinare oder TV-Präsentationen. Eine Anmeldung ist direkt online möglich.Filmboard Karlsruhe, Alter Schlachthof 17c, 76131 Karlsruhe8 -10190 Euro pro Person, Filmboard-Mitglieder erhalten 10% Rabatt