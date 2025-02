Vielfalt, Visionen, Filmkunst – Die INDEPENDENT DAYS feiern das internationale Indie-Kino!

Filmpreis der Kulturstiftung der Sparkasse Karlsruhe (2.500 Euro)

Filmpreis der Stadt Karlsruhe (Publikumspreis, 1.500 Euro)

Newbie Award für das beste Erstlingswerk (1.000 Euro, gestiftet von der Messe Karlsruhe)

Female Award für die beste weibliche Regiearbeit (1.000 Euro, gestiftet von der Stadt Karlsruhe)

Indie Award für den besten Langfilm (1.000 Euro)

Filmpreis des Presseclubs Karlsruhe (1.000 Euro)

Best Short Short Film Award (500 Euro, gestiftet von den BNN)

Best Actor Award der Vollack Gruppe und Best Actress Award der Vollack Gruppe (jeweils 500 Euro)

Best Medium Length Film (gestiftet von ARFMANN Rechtsanwälte)

Best Film Composer Award

UNESCO City of Media Arts Film Award

Vom 9. bis 13. April 2025 heißt es wieder „Film ab!“ bei den INDEPENDENT DAYS | 24. Internationale Filmfestspiele Karlsruhe. Mit 128 Filmen aus 32 Ländern bietet das Festival ein einzigartiges Forum für unabhängige Filmschaffende und präsentiert eine beeindruckende Vielfalt an cineastischen Werken – von innovativen Kurzfilmen über packende Spielfilme bis hin zu bewegenden Dokumentationen und außergewöhnlichen mittellangen Filmen.Die INDEPENDENT DAYS haben sich als eine der wichtigsten Plattformen für Indie-Filmemacherinnen und Filmemacher etabliert. Das diesjährige Programm setzt auf internationale Vielfalt und starke Themen – von gesellschaftspolitischen Fragen über persönliche Schicksale bis hin zu fantastischen und futuristischen Visionen.„Wir freuen uns, dem Publikum erneut ein ebenso spannendes wie inspirierendes Programm präsentieren zu können. Die Filme zeigen die gesamte Bandbreite des unabhängigen Kinos und reflektieren aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen aus den unterschiedlichsten Perspektiven“, erklärt Festivalleiter Dr. Oliver Langewitz.Besonders hervorzuheben sind thematische Schwerpunkte wie das Programm "Neues aus Nollywood", das zwei Werke aus Nigerias florierender Filmindustrie zeigt, "Beyond the Code", ein Filmprogramm, das sich mit Künstlicher Intelligenz auseinandersetzt oder das Kurzfilmprogramm "Earth Matters", das sich mit dem menschengemachten Klimawandel beschäftigt. Besonders beliebt sind zudem die Kurzfilmblöcke des Publikumswettbewerbs, die in diesem Jahr unter den Titeln "Deep in Water", Kids on the Edge", "Investigating Society", "I want to survive", "Animated Shorts" und "Sex and Desire" entsprechende Kurzfilme dieser Themen zusammenfassen.Ein besonderes Highlight des Festivals ist die große Award Gala am Samstagabend, bei der Preise im Gesamtwert von 13.000 Euro verliehen werden. Hier werden herausragende Filmschaffende in verschiedenen Kategorien geehrt, darunter:„Die Award Gala ist jedes Jahr ein ganz besonderer Moment – nicht nur für die Preisträgerinnen und Preisträger, sondern für das gesamte Festivalteam und unser Publikum. Hier feiern wir die kreative Kraft des unabhängigen Films und die beeindruckenden Geschichten, die das Kino so einzigartig machen“, betont Dr. Oliver Langewitz.Neben den Filmvorführungen bietet das Festival ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Workshops, Vorträgen und Networking-Events. Besonders beliebt sind das Filmmakers’ Speed Dating, bei dem Filmschaffende in kurzen Gesprächsrunden kreative Verbindungen knüpfen können, sowie das CineMeet, ein Get-together mit Vertreterinnen und Vertretern der Filmbranche.Die INDEPENDENT DAYS finden in der Schauburg Karlsruhe statt, die mit ihrem besonderen Ambiente die perfekte Kulisse für das Festival bietet. Teile des Rahmenprogramms, darunter Vorträge und Workshops, werden in der Badischen Landesbibliothek angeboten.Alle Informationen zum vollständigen Programm, den Wettbewerbsfilmen und Ticketoptionen gibt es unter www.independentdays.de