VR-Film „Hans im Glück“ feiert seine Premiere auf INDEPENDENT DAYS
Interaktiver Kurzfilm thematisiert den Artikel 1 des Grundgesetzes / Spendenaktion für weitere Episoden über Ostern
„Das Besondere an diesem Film ist, dass sich der Zuschauer an dieser Stelle selbst entscheiden muss, wie die Geschichte weitergeht. Und die eine Entscheidung rettet den Flaschensammler, die andere zieht ihn in die lebensbedrohliche Situation herein“, erklärt Regisseur Oliver Langewitz.
Der VR-Film feiert nun seine Weltpremiere auf der IDIF-XR-Area im Rahmen der INDEPENDENT DAYS|25. Internationale Filmfestspiele Karlsruhe. Die Area lädt vom 13. bis 18. April 2026 täglich von 10 bis 18 Uhr dazu ein, mittels Meta Quest-VR-Brillen verschiedene VR-Filmproduktionen zu erleben.
Die VR-Produktion ist Teil eines großangelegten Demokratie-Projekts für Jugendliche
Der Film entstand im Rahmen des Projekts „Im Labyrinth der Demokratie: Finde Deinen Weg!". Dieses bietet Jugendlichen zu unterschiedlichen Grundgesetz-Artikeln ein intensives und interaktives Erlebnis, bei dem sie durch Virtuelle Realität (VR) in die Prinzipien der Demokratie eingeführt werden. Durch die immersive Erfahrung und die aktiven Entscheidungsprozesse werden demokratische Werte und Prozesse lebendig und greifbar gemacht. Der erste VR-Film „Wahrheit im Schatten“ zu Artikel 5, der die Pressefreiheit in Deutschland gewährleisten soll, wurde bereits in zahlreichen Workshops in Schulen, Bibliotheken und Jugendzentren erfolgreich eingesetzt. Die VR-Experience dient hier als innovativer Zugang zu den Jugendlichen und ermöglicht so mit diesen einen offenen und lebendigen Austausch zum Thema „Demokratie“.
Bei „Im Labyrinth der Demokratie: Finde Deinen Weg!“ handelt es sich um eine Kooperation des Filmboard Karlsruhe mit dem Lions-Club Karlsruhe-Mitte und dem Institut für Intelligente Interaktion und Immersive Erfahrung an der Hochschule Karlsruhe.
Gefördert wurde der Film durch die Innovationsfonds Kunst 2025 des Landes Baden-Württemberg, das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, dem Stadtjugendausschuss Karlsruhe sowie die Dr. Ilse Völter Stiftungsfonds, welche die junge Filmkomponistin Joanna-Friedrich Sroka.
Ein Oster-Wunder ermöglichen: Weitere Kurzfilme suchen Spender
Das VR-Jugend-Projekt ist ein großer Erfolg und setzt ein starkes Zeichen für politische Bildung junger Menschen. Um weitere VR-Kurzfilm-Folgen produzieren und zusätzliche Demokratie-Workshops anbieten zu können, werden über die Osterfeiertage vom 3. bis 6. April 2026 Spenden für dieses wichtige gemeinnützige Projekt gesammelt.
Besonders attraktiv: Die Sparkasse Karlsruhe stellt für diese Aktion ein Förderbudget von 15.000 Euro bereit. Jede Spende, die im Aktionszeitraum über die Spendenplattform WirWunder eingeht, wird bis zu 50 Euro verdoppelt, solange das Aktionsbudget reicht. Jedes Projekt beziehungsweise jeder Verein kann dabei mit maximal 1.000 Euro gefördert werden. So kann schon ein kleiner Beitrag Großes bewirken – und jungen Menschen helfen, Demokratie besser zu verstehen und aktiv mitzugestalten.