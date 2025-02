"The Next Gen of Filmm[AI]king" – KI in der Filmproduktion im Fokus

10:00 Uhr : Welcome Note und Einführung

Dr. Oliver Langewitz, Geschäftsführender Vorstand Filmboard Karlsruhe

: 10:30 Uhr : KI-Tools fürs Drehbuchschreiben: Ein Impuls

Oliver Schütte, Autor und KI-Consultant

: 11:00 Uhr : Generative Ästhetik: Chancen und Grenzen von KI in der Filmproduktion

Prof. Dr. Matthias Wölfel, Hochschule Karlsruhe

: 12:00 Uhr : Datenschutz und Künstliche Intelligenz – Chancen und Herausforderungen

Stefan Müller, Datenschutz Institut Baden

: 12:45 Uhr : KI und der Schauspielberuf – Wie können die Kreativen den Wandel aktiv mitgestalten?

Simone Wagner, Bundesverband Schauspiel e. V. (BFFS)

: 14:00 Uhr : Wenn tote Schauspieler gestohlene Texte sprechen: Ethische Perspektiven auf KI in der Filmproduktion

Dr. Michael Nagenborg, Universität Twente

: 14:45 Uhr : Die Nutzung von KI – Rechtliche Aspekte für Filmproduzenten

Nico Arfmann, Kanzlei Arfmann & Partner

: 15:30 Uhr : Integrating Artificial Intelligence in the Art and Process of Film Scoring

Prof. Dr. Damon Lee, Hochschule für Musik Karlsruhe

:

Am 15. Mai 2025 veranstaltet das Filmboard Karlsruhe e. V. die Tagung "The Next Gen of Filmm[AI]king" im FUX, Alter Schlachthof 33, 76131 Karlsruhe. Die ganztägige Veranstaltung widmet sich den vielfältigen Möglichkeiten und Herausforderungen, die der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Filmindustrie mit sich bringt. Von der Drehbuchentwicklung über die visuelle Gestaltung bis hin zur Postproduktion werden innovative KI-Tools vorgestellt, die kreative Prozesse revolutionieren und neue Berufsbilder schaffen."Die Filmindustrie steht vor einem Paradigmenwechsel: Künstliche Intelligenz eröffnet völlig neue Möglichkeiten der Filmproduktion", erklärt Dr. Oliver Langewitz, Geschäftsführender Vorstand des Filmboard Karlsruhe e. V. "Mit dieser Tagung möchten wir Filmschaffende dabei unterstützen, diese disruptiven Technologien zu verstehen und verantwortungsvoll zu nutzen, ohne die menschliche Kreativität und bestehende Berufe zu verdrängen."Die Tagung bietet ein abwechslungsreiches Programm mit renommierten Referent*innen:Die Teilnahme an der Tagung ist kostenfrei. Interessierte können sich über die Website des Filmboard Karlsruhe anmelden.Gefördert wird die Veranstaltung durch den Innovationsfonds Kunst des Landes Baden-Württemberg. Ziel ist es, Filmschaffende in der Region Karlsruhe dabei zu unterstützen, neue Technologien zu verstehen und verantwortungsvoll einzusetzen. Weitere Kooperationspartner der Tagung sind das K3 – Büro für Kultur- und Kreativwirtschaft Karlsruhe, die HKA – Hochschule Karlsruhe (Institut für Intelligente Interaktion und Immersive Erfahrung (IIIX) und Karlsruhe – UNESCO City of Media Arts.