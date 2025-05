Sensationelles Ergebnis der Lions Fidelitas Classic 2025

Bei trockenem Wetter am Start und Ziel führte die mittlerweile 10. Ausgabe der Lions Fidelitas Classic in den Nordschwarzwald. Die Jubiläumsausgabe hatte nur Gewinner und ließ den Lions Club Karlsruhe Fidelitas eine mehr als zufriedene Bilanz ziehen. Sieger der Rallye in Klasse C und auch Gesamtsieger ist Crispin Leick mit Beifahrer, mit seinem Jaguar XJ-S V12 Convertible, Baujahr 1990.



Zum Start der 10. Lions Fidelitas Classic schickte Rennsportlegende Mario Ketterer und die Präsidentin des Clubs Victoria Denner-Rauh die Oldtimer am Morgen des. 4. Mai 2025 in der Durlacher Raumfabrik auf die Reise. Mit dabei war auch wieder der „Lebenshilfe-Oldtimerbus“, ein Beispiel für gelebte Inklusion.



100 Oldtimer machten sich auf den Weg in den Nordschwarzwald und begeisterten das Publikum am Straßenrand. Entlang der Strecke erwartete die Teilnehmer verschiedene Wertungsstationen und Aufgaben. Highlight war dabei die Mittagsstation im Palais Erlenbad in Sasbach, ein ehemaliges Kloster der Franziskanerinnen am Rand des Schwarzwaldes. Herrlich umgeben von einer parkähnlichen Anlage und dem Klostergarten kamen die Oldtimer wunderbar zur Geltung. Am Zieleinlauf beim Porsche Zentrum Karlsruhe war nicht nur der Sieger begeistert von der Strecke und dem gesamten organisatorischen Ablauf. Als ältestes Fahrzeug im Ziel wurde der Mercedes-Benz, Baujahr 1955 begrüßt. Bei dem geselligen Ausklang und der Siegerehrung kam die ein oder andere Geschichte aus 10 Oldtimer-Rallyes zur Sprache.



„Dank zahlreicher Unterstützer unserer Classic konnten insgesamt 60.000 Euro Spendensumme erzielt werden“, berichtete die Präsidentin des Lions Club Karlsruhe Fidelitas Victoria Denner-Rauh voller Stolz. „Und wir können so Einrichtungen und Projekte verschiedener Institutionen hier in der Region unterstützen. Ein besonderer Dank geht dabei an unseren Hauptsponsor GGG Anwälte um Peter Göhringer, der dieses Projekt nun schon seit Beginn in dieser Rolle unterstützt. Ohne solch engagierte Unternehmen und Menschen wäre solch ein sensationelles Ergebnis nicht denkbar und macht die Lions Fidelitas Classic zu einer der erfolgreichsten Charity Oldtimerveranstaltungen in Deutschland.“



„Wenn man sieht, dass 15 unserer Teilnehmer jede Rallye dabei waren, hinterlässt dies ein tolles Gefühl und ist Motivation für die Lions Fidelitas Classic 2026,“ so Björn Kaiser, Organisator der Classic. „Vielen Dank allen Sponsoren, Mitwirkenden und den Mitgliedern unseres Clubs mit deren Familien, die sich in den Dienst der guten Sache gestellt haben,“ fügt Victoria Denner-Rauh noch hinzu, sichtlich erleichtert nach diesem wieder gelungenen Tag.

