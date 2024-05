Sensationelles Ergebnis der Lions Fidelitas Classic 2024

Bei Aprilwetter im Mai mit Sonnenschein und vereinzelten Regenschauern führte die diesjährige Lions Fidelitas Classic in die Südpfalz. Die begeisterten Teilnehmer ließen den Lions Club Karlsruhe Fidelitas eine mehr als zufriedene Bilanz ziehen.



Sieger der Rallye in Klasse A und auch Gesamtsieger ist Bernd Schürmann mit Beifahrer, mit seinem Citroën DS 19, Baujahr 1967. Bernd Schürmann war nicht nur als Sieger begeistert, sondern auch von der Strecke und dem gesamten organisatorischen Ablauf.



Anlässlich der 10-jährigen Kooperation mit der Lebenshilfe, schickten Michael Auen, Vorstand der Lebenshilfe und der Präsident des Clubs Benjamin Weiler die Oldtimer gemeinsam mit Teilnehmern der Lebenshilfe am Morgen in der Durlacher Raumfabrik auf die Reise.



100 Fahrzeuge setzten sich in die Südpfalz in Bewegung und entzückten säumende Publikum am Straßenrand. Bereits an der ersten Station, dem Weintor in Schweigen wurden die Teilnehmer von der Weinprinzessin der Südlichen Weinstraße, Sarah Eid überrascht. Für die Zuschauer dort war es ein Augenschmaus der besonderen Art.



„Dank zahlreicher Unterstützer unserer Classic konnten so insgesamt 55.000 Euro Spendensumme erzielt werden“, berichtete der Präsident des Lions Club Karlsruhe Fidelitas Benjamin Weiler voller Stolz. „Und wir können so Einrichtungen und Projekte verschiedener Institutionen, wie die Karlsruher Tafel, den Karlsruher Kindertisch, gemeinsame Aktionen mit der Lebenshilfe und noch einige weitere unterstützen. Ganz besonders freut es uns auch die Band „Projekt Los Catacombos“ finanziell zu unterstützen, die uns auch am Abend musikalisch begleitet hat und es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kindern an Musik heranzuführen, die sonst nie die Möglichkeit hätten, ein Musikinstrument zu spielen.“



„Wir sind mit dem diesjährigen Ergebnis sehr zufrieden und freuen uns schon auf die 10. Rallye im kommenden Jahr,“ so Björn Kaiser, Organisator der Classic „und danken allen Sponsoren, Mitwirkenden, die sich in den Dienst der guten Sache gestellt haben,“ fügt Benjamin Weiler noch hinzu, der sichtlich erleichtert ist nach diesem wieder gelungenen Tag.



Über Lions Fidelitas Classic:



Die Lions Fidelitas Classic ist eine touristische Wohltätigkeitsveranstaltung mit einfachen Wertungsprüfungen. Der Erlös aus dieser Veranstaltung kommt vollumfänglich sozialen Projekten über das Hilfswerk des Lions-Club Karlsruhe-Fidelitas zugute. So konnten bereits seit Beginn der Rallye 2014, mehr als 370.000 Euro Spenden für Projekte in der Region gesammelt werden.



Lions Club Karlsruhe Fidelitas:



Der Lions Club Karlsruhe Fidelitas wurde 2012 gegründet und agiert im Verbund des Lions Clubs International. Die Lions Organisation ist eine internationale Vereinigung von Frauen und Männern, die gemeinsam und uneigennützig an der Lösung der Probleme unserer Zeit mitarbeiten. Unter dem Lions Club Motto "We serve" fördert der Verein speziell die Jugendpflege und Jugendfürsorge durch Aktivitäten und Spenden. Daneben gilt sein Engagement z. B. auch der Gesundheitspflege, Altenpflege, der Unterstützung hilfsbedürftiger oder behinderter Menschen sowie kultureller Projekte. Der Lions Club Karlsruhe-Fidelitas steht für Humanität, Toleranz, Bildung und Völkerverständigung - lokal, überregional und international.

(lifePR) (