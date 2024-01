Schüler inszenieren Kurzfilm über KI

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 9a des Heisenberg Gymnasiums Karlsruhe haben den 11. Karlsruher Film- & Vision-Schul-Contest gewonnen, der vom Filmboard Karlsruhe e. V. und der Jugendstiftung der Sparkasse Karlsruhe ausgelobt war. Ihre Idee zum Kurzfilm „The next generation of KIds“ hatte die Jury überzeugt und wird nun unter der Leitung des Filmemachers Atilla Lifeson in den nächsten drei Monaten umgesetzt.Wie genau dies vonstatten geht, erfuhren die Nachwuchs-Filmemacher beim Kick-Off-Termin am Freitag, 26. Januar 2024, im Beratungszentrum der Sparkasse Karlsruhe am Europaplatz. „Wir wollen den Jugendlichen im Rahmen des Workshops vermitteln, wie vielfältig eine Filmproduktion ist und welche Aufgaben und Arbeitsfelder es vor und hinter der Kamera gibt. Das Erlernte können sie dann direkt in ihrem Kurzfilm-Projekt umsetzen“, erläuterte Dr. Oliver Langewitz, Geschäftsführender Vorstand des Filmboard Karlsruhe.„Ich bin jedes Jahr aufs Neue begeistert, mit welchem Enthusiasmus und welcher Kreativität die jungen Menschen an das Filmprojekt herantreten und welch hohe Qualität am Ende beim Film herauskommt“, so Marc Sesemann, Vorstandsmitglied der Sparkasse Karlsruhe. Dass in diesem Jahr das Thema „Künstliche Intelligenz“ von den Jugendlichen aufgegriffen wird, freute ihn besonders: „Damit nehmen sich die Schülerinnen und Schüler einem zeitaktuellen, aber auch sehr zukunftsgewandten Thema an, das unsere ganze Wirtschaft und auch Gesellschaft stark verändern wird.“Die jungen Nachwuchs-Filmschaffenden haben als Genre das Format der Komödie gewählt. In der Filmidee geht es darum, dass wegen Lehrermangels kurzfristig eine KI die Vertretung übernehmen muss. Am Anfang macht es den Schülern noch Spaß, doch mit der Zeit versuchen sie mit allen Mitteln, die KI auszutricksen. Zum Beispiel hängen sie Fotos von sich an ihre Stühle, sodass die KI alle Schüler als anwesend erkennt. Währenddessen vergnügen sich die Kinder im Pausenhof. Als eine Schülerin ins Klassenzimmer kommt, um ihre Jacke zu holen, erkennt die KI einen Klon und weiß nicht, damit umzugehen.Der Film feiert dann seine Premiere im Rahmen der AWARD GALA der INDEPENDENT DAYS|23. Internationale Filmfestspiele Karlsruhe am Samstag, 13. April 2024, um 21 Uhr in der SCHAUBURG, Marienstraße 16, 76137 Karlsruhe.