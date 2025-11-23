Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1043309

Filmboard Karlsruhe e. V. Alter Schlachthof 17c (Filmhaus) 76131 Karlsruhe, Deutschland http://www.filmboard-karlsruhe.de
Ansprechpartner:in Herr Dr. Oliver Langewitz +49 721 9338005
Logo der Firma Filmboard Karlsruhe e. V.

Pop-Up-Ausstellung „e-male-ART“ von Andreas Frey

Ein sinnliches Spiel mit Formen, Tabus und Männlichkeit

(lifePR) (Karlsruhe, )
Mit seiner jüngsten Pop-Up-Ausstellung hat der Künstler Andreas Frey einmal mehr bewiesen, wie vielschichtig, mutig und zugleich feinsinnig sein künstlerischer Kosmos ist. Unter dem Titel „e-male-ART“ öffnete sich am 22. November 2025 in Remchingen/Enzkreis eine temporäre Kunstwelt, die sich – konsequenter als je zuvor – dem männlichen Körper, seiner Ästhetik, seiner Fragilität und seinen gesellschaftlichen Zuschreibungen widmete.

In einer außergewöhnlichen Location arrangiert, präsentierte Frey seine Werke in kuratierten Themenfeldern: Upcycling, Mode, Einzelwerke, Fotografie, Filmrequisiten und Miniserien. Zwei Arbeiten aus einer Mini-Serie waren außerdem als Einreichungen beim Wettbewerb „KULT2024“ der Technologieregion Karlsruhe vertreten. Die Vielfalt der Materialien, Techniken und narrativen Ansätze machte deutlich, dass Freys Kunst weit über das visuelle Erlebnis hinausgeht – sie will berühren, irritieren, hinterfragen.

Besonderen Anklang fand der Bereich „Männergesundheit“. Frey widmete sich darin sensibel und dennoch kraftvoll Themen, die gesellschaftlich oft im Verborgenen bleiben: Hodenkrebs, Prostata, Phimose, Beckenboden – intime Aspekte, die er künstlerisch transformiert und damit sichtbar macht. Seine Arbeiten fungieren als ästhetische Intervention und zugleich als Einladung zu Offenheit und Dialog.

Auch die Literatur fand ihren Platz: Das Publikum erhielt einen ersten Ausblick auf eine für 2026 geplante Buchveröffentlichung. Das bereits fertiggestellte, eingeschweißte Manuskript wurde als geheimnisvolles Objekt präsentiert. Verraten wurde nur, dass es sich um eine Feel-Good-Romance handelt, die an einem einzigen Wochenende spielt und thematisch an die Ausstellung anknüpft. Erste Coverentwürfe existieren bereits – das Wort „Gummibaum“ ließ Frey vielsagend fallen.

Ein besonderes Augenmerk galt in diesem Jahr den beiden Werkreihen „101 Penisse“ und „69 Ani“, die als zentrale Elemente der Ausstellung hervorstachen. Letztere entstand – wie Frey augenzwinkernd betonte – aus Datenschutzgründen ausschließlich aus Körperdetails, nicht aus Gesichtern oder identifizierbaren Personen.

Eine begeisterte Besucherin fasste den Eindruck so zusammen:
„Eine inspirierende Ausstellung, die die Vielfältigkeit des Künstlers und dessen große Kreativität in eindrucksvoller Form präsentiert.“

Für Frey steht bereits fest, dass 2026 eine Fortsetzung folgen soll. Gespräche über Galeriebeteiligungen laufen – einige Werke könnten im kommenden Jahr durch Deutschland reisen. Ein besonderer Traum bleibt für ihn die Teilnahme an der ART Karlsruhe oder die Präsentation seiner beiden großen Reihen in einem Museum.

Filmboard Karlsruhe e. V.

Das Filmboard Karlsruhe ist der zentrale Ansprechpartner für Filmproduktionen in Karlsruhe. In diesem Filmemacher-Netzwerk sind die Film- und Videoproduktionsfirmen und Freelancer aus den unterschiedlichsten Film- und Medien-Gewerken der TechnologieRegion Karlsruhe organisiert. Das Filmboard organisiert Filmveranstaltungen, zum Beispiel die INDEPENDENT DAYS|Internationale Filmfestspiele Karlsruhe und bietet regelmäßig Weiterbildungen zu unterschiedlichen Filmthemen in Form von Workshops und Seminaren an.

Filmboard Karlsruhe e. V.
Dr. Oliver Langewitz
Geschäftsführender Vorstand

Alter Schlachthof 17c (Kreativpark)
76131 Karlsruhe

0721-9338005
0177-3771744

langewitz@filmboard-karlsruhe.de
www.filmboard-karlsruhe.de

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.