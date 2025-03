Oscar-Preisträger läuft bei den INDEPENDENT DAYS|24. Internationale Filmfestspiele Karlsruhe

Akkreditierung: 60 € (ermäßigt 50 €)

5er-Ticket: 40 €

Ab sofort sind die Festival-Akkreditierungen und 5er-Tickets für diezu attraktiven Sonderkonditionen online erhältlich.Mit einer Akkreditierung erhalten Besucherinnen und Besucher Zutritt zu allen Veranstaltungen der INDEPENDENT DAYS. Bitte beachten: Für einige Programmpunkte ist eine vorherige Anmeldung über die Festival-Website erforderlich.Dasbietet eine besondere Flexibilität: Es ist übertragbar und kann auch von Gruppen genutzt werden. So lässt sich ein Programmpunkt der INDEPENDENT DAYS gemeinsam zu vergünstigten Konditionen erleben.Jetzt online bestellen und Teil des Festivals werden!Künstliche Intelligenz verändert unsere Welt – und das Kino reflektiert diese Entwicklung mit visionären, provokanten und poetischen Erzählungen. Das Programmerkundet die Grenzen zwischen Mensch und Maschine, Bewusstsein und Algorithmus, Realität und Simulation. Von dystopischen Experimenten über digitale Identitätskrisen bis hin zu KI-generierten Bildern – hier verschwimmen Gewissheiten, und neue Perspektiven werden eröffnet. Ein Blick in die Zukunft, die längst begonnen hat.Ein besonderer Höhepunkt dieses Programms und auch des Festivals insgesamt ist die Vorführung des diesjährigenvon. Der niederländische Film gewann den Academy Award in der Kategorie. Er erzählt die Geschichte der Musikproduzentin, die nach wiederholtem Scheitern an Captcha-Tests von einer verstörenden Frage besessen wird:Nicht zum ersten Mal hat das Programm-Komitee der INDEPENDENT DAYS einen hochkarätigen Film kuratiert, der später auf dem internationalen Parkett mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Damit beweist sich erneut der Festival-Claim:Dieses Thema ist eng verknüpft mit dem Projekt, das sich mit den neuesten technologischen Entwicklungen im Film auseinandersetzt. Weitere Informationen dazu gibt es unter:Einen ersten Vorgeschmack auf das Festival bietet der diesjährige. Gestaltet wurde er von, musikalisch untermalt vonund natürlich wie gewohnt im Corporate Design unseres langjährigen GestaltersJetzt ansehen: https://youtu.be/ulEVhsG3zpc?si=yZAOuDeZVrJfvvJc