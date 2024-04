Lions Fidelitas Classic: Noch eine Woche bis zum Start

Seit Beginn an ist dem Lions Club Karlsruhe Fidelitas das Thema Inklusion wichtig. Die enge Partnerschaft mit der Lebenshilfe besteht nunmehr seit 10 Jahren. Um dieses besondere Jubiläum nach außen zu tragen, werden dieses Jahr Teilnehmer der Lebenshilfe und der Präsident des Lions Club Karlsruhe Fidelitas am 05. Mai 2024 um 10 Uhr, in der Durlacher Raumfabrik die Startflaggen hissen und so die einhundert Oldtimer bis einschließlich 1990 auf die Fahrt schicken. Mittlerweile ist die Oldtimer-Rallye des Lions Club Karlsruhe Fidelitas zu einer Institution geworden, die nicht mehr wegzudenken ist. Genauso wie der legendäre „Lebenshilfe-Oldtimerbus“, der die Rallye seit dem Beginn 2014 begleitet.



Diesmal führt die geplante Tour in die Südpfalz. Entlang der Strecke warten sowohl tolle Landschaften, einfache Wertungsaufgaben, als auch die ein oder andere Überraschung auf die Teilnehmer. So wird an einer Station die Weinprinzessin der Südlichen Weinstraße, Sarah Eid die Oldtimer begrüßen. Das Ziel dieses Jahr ist am späten Nachmittag beim Porsche Zentrum in Ettlingen.



„Solch ein Projekt wäre nicht ohne die vielen, teils schon langjährigen Unterstützer zu realisieren. Besonders herauszustellen ist hier die Partnerschaft mit unserem Hauptsponsor GGG Anwälte, die uns, seit es die Lions Fidelitas Classic gibt begleiten“, so Präsident Benjamin Weiler. „Das Engagement derer und der ehrenamtliche Einsatz all unserer Clubmitglieder und deren Familien machen das besondere „unserer“ Classic aus“ ergänzt Björn Kaiser, Projektleiter der Classic.



Seit Beginn konnten mehr als 315.000 Euro für soziale Projekte über das Hilfswerk des Lions-Club Karlsruhe-Fidelitas „eingefahren“ werden. Alle eingehenden Spendengelder werden in vollem Umfang und in voller Höhe an gemeinnützige und soziale Einrichtungen hier in der Region vergeben.



Über Lions Fidelitas Classic:



Die Lions Fidelitas Classic ist eine touristische Wohltätigkeitsveranstaltung mit einfachen Wertungsprüfungen. Der Erlös aus dieser Veranstaltung kommt vollumfänglich sozialen Projekten über das Hilfswerk des Lions-Club Karlsruhe-Fidelitas zugute. So konnten bereits seit Beginn der Rallye 2014, mehr als 315.000 Euro Spenden für Projekte in der Region gesammelt werden.



Lions Club Karlsruhe Fidelitas:



Der Lions Club Karlsruhe Fidelitas wurde 2012 gegründet und agiert im Verbund des Lions Clubs International. Die Lions Organisation ist eine internationale Vereinigung von Frauen und Männern, die gemeinsam und uneigennützig an der Lösung der Probleme unserer Zeit mitarbeiten. Unter dem Lions Club Motto "We serve" fördert der Verein speziell die Jugendpflege und Jugendfürsorge durch Aktivitäten und Spenden. Daneben gilt sein Engagement z. B. auch der Gesundheitspflege, Altenpflege, der Unterstützung hilfsbedürftiger oder behinderter Menschen sowie kultureller Projekte. Der Lions Club Karlsruhe-Fidelitas steht für Humanität, Toleranz, Bildung und Völkerverständigung - lokal, überregional und international.

(lifePR) (