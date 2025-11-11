Land Baden-Württemberg fördert die INDEPENDENT DAYS | Internationale Filmfestspiele Karlsruhe

Doppelte Freude bei den INDEPENDENT DAYS | Internationale Filmfestspiele Karlsruhe: Das Land Baden-Württemberg fördert die 25. Jubiläumsausgabe des Festivals, die vom 15. bis 19. April 2026 stattfinden wird, sowie die darauffolgende Ausgabe im Jahr 2027. „Diese Förderung ist für uns ein starkes Signal der Wertschätzung unserer Arbeit und der unabhängigen Filmkunst insgesamt“, erklärt Festivalleiter Dr. Oliver Langewitz. „Sie ermöglicht uns, unser Festivalprogramm auch in Zukunft auf hohem künstlerischem Niveau und mit internationaler Vielfalt fortzuführen.“



Insgesamt werden vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg im Rahmen einer Pilotausschreibung rund 100.000 Euro für kleinere Filmfestivals in Baden-Württemberg bereitgestellt. Neben den INDEPENDENT DAYS profitieren acht weitere Filmfestivals in Stuttgart, Tübingen, Mannheim, Offenburg, Freiburg, Göppingen, Friedrichshafen und Radolfzell von der Förderung. Ziel ist es, den Filmstandort Baden-Württemberg weiter zu stärken und insbesondere kleinere Festivals in ihrer Professionalisierung zu unterstützen. Kunststaatssekretär Arne Braun stellte die Liste erstmals in der Öffentlichkeit am gestrigen Montagabend auf dem Internationalen Filmfestival Mannheim-Heidelberg im Rahmen des Panels Film.Politik.Dialog im Eintanzhaus vor.



„Baden-Württemberg ist Film-LÄND – und dazu gehört auch eine vielfältige Festivallandschaft. Dabei sind uns die kommunalen Kinos ebenso wichtig wie internationale Filmfestivals. Mit den Veranstaltern vor Ort sind wir im regelmäßigen Austausch, und auf dieser Grundlage richten wir die Festivalförderung neu aus. Denn wir haben festgestellt: Die Förderung für kleinere Filmfestivals muss klar strukturiert sein – und so fördern wir jetzt auch“, so Arne Braun.



Zu den Auswahlkriterien der Förderung zählten kommunale Mitfinanzierung, künstlerische und kuratorische Qualität sowie Maßnahmen zur kulturellen Teilhabe. Beratend begleitet wurde das Verfahren von Dr. Sascha Keilholz, Leiter des Internationalen Filmfestivals Mannheim-Heidelberg.



Festivalleiter Dr. Oliver Langewitz ergänzt: „Nach den angekündigten Kürzungen durch die Stadt Karlsruhe kommt diese Förderung genau zum richtigen Zeitpunkt und hilft uns, die drohenden Einschnitte zumindest teilweise aufzufangen. Das gibt uns Planungssicherheit und die Möglichkeit, unser Festival auch in Zukunft als lebendige Plattform für kreative, mutige und unabhängige Filmkunst weiterzuführen.“



Die INDEPENDENT DAYS | Internationale Filmfestspiele Karlsruhe gehören zu den führenden europäischen Filmfestivals mit Fokus auf unabhängige Filmproduktionen. Gezeigt werden sowohl Kurzfilme, mittellange Filmproduktionen (30-70 Minuten Laufzeit) als auch szenische und dokumentarische Langfilme aus aller Welt. Das Festival versteht sich als Plattform für mutige Geschichten jenseits des Mainstream-Kinos und bietet Filmschaffenden, Studierenden und der interessierten Öffentlichkeit eine Bühne für kreativen Austausch, Innovation und kulturelle Teilhabe.

(lifePR) (