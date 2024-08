Kurzfilme für Kurzfilmtag gesucht

Der offizielle Call for Submission des Best Independents International Filmfestival ist gestartet. Bis zum 31. Oktober 2024 sind unabhängige Filmemacher aus aller Welt eingeladen, ihre Werke einzureichen. Das Best Independent International Filmfestival ist bekannt für seine Hingabe zur Förderung unabhängiger Filmkunst und bietet eine Plattform für kreative Talente, um ihre Geschichten zu erzählen und ihre Visionen dem Publikum zu präsentieren. Das Festival akzeptiert Kurzfilm-Beiträge in verschiedenen Kategorien und Genres. Am Kurzfilmtag , dem 21. Dezember 2024 werden die besten Kurzfilme in Karlsruhe gezeigt."Wir sind begeistert, erneut Filmemacher aus aller Welt zu ermutigen, ihre einzigartigen Geschichten und kreativen Visionen mit uns zu teilen", sagt Festivalleiter Dr. Oliver Langewitz. "Das Best Independents International Filmfestival ist ein Ort, an dem Talente entdeckt und gefeiert werden, und wir freuen uns darauf, die nächste Generation von Filmemachern zu unterstützen und zu fördern."Das Best Independent International Filmfestival bietet eine Plattform für kreative Filmschaffende aus der ganzen Welt. Mit einem vielfältigen Programm, das innovative und herausragende Filmkunst feiert. Einreichungen können über die Festival-Plattform Filmfreeway vorgenommen werden.