Künstliche Intelligenz wird für Filmproduktionen immer wichtiger

Das Filmboard Karlsruhe kann sich freuen: Ihre Projektidee "NextGen FilmmAIking - Künstliche Intelligenz und Film unter besonderer Berücksichtigung der produktiven Potenziale und den damit verbundenen ethischen Herausforderungen" konnte die Fachjury der Innovationsfonds Kunst des Landes Baden-Württemberg überzeugen. Die Fördersumme beträgt 28.500 Euro. "Wir freuen uns sehr, dass wir uns Dank dieser Förderung noch stärker mit dem Thema Künstliche Intelligenz auseinander setzen können und wie sich diese auf Filmbranche auswirken wird", so der Geschäftsführende Vorstand des Filmboard Karlsruhe, Dr. Oliver Langewitz.



Die Filmindustrie steht vor einem Paradigmenwechsel: Künstliche Intelligenz (KI) eröffnet völlig neue Möglichkeiten der Filmproduktion, vom Drehbuchschreiben über die visuelle Gestaltung bis hin zur Postproduktion. Gleichzeitig besteht die Sorge, dass traditionelle Arbeitsplätze gefährdet werden könnten. Das Filmboard Karlsruhe möchte seine Mitglieder darin unterstützen, diese disruptiven Technologien zu verstehen und verantwortungsvoll zu nutzen, ohne die menschliche Kreativität und die bestehenden Berufe zu verdrängen. Es geht darum, neue Chancen und Berufsbilder zu schaffen, die Synergien zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz optimal nutzen und dabei weiterhin die Kontrolle und Handlungsfähigkeit des Menschen beizubehalten.



Land fördert 20 Ideen und Projekte mit rund 520.000 Euro



„Im inzwischen zwölften Jahr sind wir unserem Anspruch treu geblieben, Innovation in Kunst und Kultur zu fördern. Allerdings unterstützen wir diesmal nicht in erster Linie Veranstaltungsformate, sondern setzen auf Innovation durch Strukturwandel“, betonte Arne Braun.



Mit rund 520.000 Euro fördert das Land insgesamt 20 innovative Pläne und neue Ideen, die einen nachhaltigen Strukturwandel zum Ziel haben. „Auch die Kulturschaffenden müssen in der Lage sein, auf die komplexen gesellschaftlichen Umstände und immer neue Krisen reagieren zu können“, so Braun weiter.



Der Innovationsfonds Kunst hat sich als wichtiges Förderinstrument des Landes in der Kunst- und Kulturlandschaft Baden-Württembergs fest etabliert. Er schafft kreative Spielräume für neue Ausdrucks- und Beteiligungsformen, für spartenübergreifende Ansätze und ungewöhnliche Aufführungsorte in allen Sparten des Kulturbereichs. Seine Stärke liegt darin, Projekte und Aktivitäten zu ermöglichen, die unabhängig vom Alltag Raum für neue Entwicklungen geben.

