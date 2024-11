Karlsruhe feiert den Kurzfilmtag

Am Samstag, 21. Dezember 2024, dem kürzesten Tag des Jahres, wird deutschlandweit der Kurzfilmtag zelebriert. Auch das Filmboard Karlsruhe als Mitglied der AG Kurzfilm ist wieder mit dabei. Dieses zeigt unter dem Label „BEST INDEPENDENTS INTERNATIONAL FILMFESTIVAL“ zwei Kurzfilmprogramme in der Kinemathek Karlsruhe.Das diesjährige Motto des Kurzfilmtags lauteIn Zeiten von zunehmender Individualisierung und Polarisierung ist es umso wichtiger, ein Gegengewicht zu setzen: gegen Einsamkeit und soziale Kälte, die immer mehr Menschen betrifft, ob in Städten oder in ländlichen Regionen. In einer Gesellschaft, in der Spaltung und Intoleranz zunehmen, brauchen wir Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung. Der KURZFILMTAG lädt dazu ein, intensive Gemeinschaftsmomente zu erschaffen und zu erleben und Verbindungen einzugehen: mit den Kurzfilmen, mit dem Moment, mit den Mitmenschen.„Unsere Jury hat im ersten Filmprogramm Kurzfilme aus aller Welt kuratiert, die sich mit dem diesjährigen Motto des Kurzfilmtags, BANDEN BILDEN, auseinandersetzen. Zudem haben wir in einem weiteren Kurzfilm-Programm Filme ausgewählt, die sich mit SCHULD UND SÜHNE beschäftigen“, erklärt der Geschäftsführende Vorstand des Filmboard Karlsruhe, Dr. Oliver Langewitz.Bei BANDEN BILDEN (21. Dezember, 18 Uhr) werden sieben Kurzfilme gezeigt, bei welchen sich Menschen aneinander annähern, Gemeinschaften bilden oder gemeinsame Pakte bilden. Bei SCHULD UND SÜHNE (21. Dezember, 20 Uhr) beleuchten neun Kurzfilme die komplexen Facetten von Verantwortung, Reue und moralischer Wiedergutmachung. Durch verschiedene filmische Perspektiven wird das Spannungsfeld zwischen persönlicher Schuld und gesellschaftlicher Vergebung auf eindringliche Weise erfahrbar gemacht. "Wir freuen uns schon sehr auf den diesjährigen Kurzfilmtag und hoffen, dass der Zuspruch ebenso groß wie in den Vorjahren sein wird", so Langewitz.Neben diesen beiden Kurzfilmprogrammen präsentiert das Filmboard Karlsruhe im Foyer der Kinemathek Karlsruhe (21. Dezember, 18-22 Uhr) zudem sein immersives VR-Erlebnis WAHRHEIT IM SCHATTEN. Hierbei handelt es sich um den Pilotfilm für das größer angelegte VR-Projekt „Im Labyrinth der Demokratie: Finde Deinen Weg!“, das sich an Jugendliche und junge Erwachsene richtet. Die Zuschauenden können mithilfe einer VR-Brille einen interaktiven 3D-Film erleben und an mehreren Stellen des Kurzfilms selbst entscheiden, wie die Geschichte weitergehen soll.Samstag21. Dezember, 18 Uhr: Kurzfilmprogramm 1: Banden bilden Samstag, 21. Dezember, 20 Uhr: Kurzfilmprogramm 2: Schuld und Sühne Samstag, 21. Dezember, 18-22 Uhr (Foyer der Kinemathek): VR-Kurzfilm WAHRHEIT IM SCHATTEN