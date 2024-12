Der Workshop "KI-Bild- und Videoerstellung für Einsteiger" am Donnerstag, 30.01.2025, im Filmboard Karlsruhe ist für Einsteiger in die KI-Bilderstellung gedacht und vermittelt Grundkenntnisse im Erstellen von Bildern und Videos mit AI und weiterführenden Techniken wie dem Austausch von Gesichtern bei erstellten oder vorhandenen Bildern. Schwerpunkt ist dabei die direkte Anwendung. Das heißt, die Teilnehmer nutzen die gelernten Techniken praktisch mit den jeweiligen Software-Tools, um selbst eigene Daten zu erzeugen.



Ziel ist es, am Ende den grundlegenen Workflow in den genutzten Techniken zu beherrschen, um diese danach selbst für eigene Zwecke einsetzen zu können, sowie die Grenzen der AI kennen zu lernen. Der Workshop ist Teil des Projekts "The Next Gen of FilmmAIking", das im Rahmen der Innovationsfonds Kunst 2024 gefördert wird.



Der Kursleiter und Filmemacher Dirk Weiler nutzt AI-Tools professionell, sowohl in Form von Videos (z. B. bei Musikvideos), als auch in der klassischen Bilderstellung (u. a. für Cover, Thumbnails & Logos). Er hat für fast jeden Sender und viele bekannte Marken und Firmen gedreht und geschnitten. Er hat die goldene Kamera, den internen Nachwuchspreis des SWR gewonnen, war für die von ihm produzierte arte-Doku "Expedition ins Eismeer" nahe der Arktis unterwegs, ist mit der Antonov für ein Industrieprojekt nach Indonesien geflogen und seine Konzert-DVD der Mittelalter-Rocker "Saltatio Mortis" erreichte Platz 2 auf den deutschen Musik-DVD-Charts.



Dirk Weiler dreht Musikvideos, Dokus, Konzerte und Corporate-Videos deutschlandweit, fliegt Drohne und komponiert selbst Musik für Teile seiner Filme oder als Side-Project.



Termin: Donnerstag, 30.01.2025

Uhrzeit: 10-17 Uhr

Ort: Filmboard Karlsruhe, Alter Schlachthof 17c, 76131 Karlsruhe

Dozent: Dirk Weiler

