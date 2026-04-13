INDEPENDENT DAYS stellen Festivalprogramm in Badischer Landesbibliothek vor

Ein Vierteljahrhundert unabhängige Filmkunst: Die INDEPENDENT DAYS | Internationale Filmfestspiele Karlsruhe feiern 2026 ihr 25. Jubiläum und präsentieren ein außergewöhnlich vielfältiges Programm. Insgesamt 156 Filme aus 34 Ländern geben einen umfassenden Einblick in das aktuelle unabhängige Filmschaffen weltweit und unterstreichen die internationale Bedeutung des Festivals. Eingeläutet wurde die Festivalwoche am Montag, 13. April 2026, mit der feierlichen Eröffnung der IDIF-XR-Area im Foyer der Badischen Landesbibliothek. Dort können bis Samstag, 18. April 2026, insgesamt zwölf XR-Produktionen erlebt werden.



Seit ihrer Gründung haben sich die INDEPENDENT DAYS als eine zentrale Plattform für Independent- und Arthaus-Filme etabliert. Das Festival bietet Filmschaffenden aus aller Welt die Möglichkeit, ihre Werke einem breiten Publikum sowie Branchenvertreterinnen und -vertretern zu präsentieren und sich zu vernetzen. Die große Bandbreite an Genres und Erzählformen spiegelt die kreative Vielfalt des unabhängigen Kinos wider und spricht ein ebenso vielfältiges Publikum an.



„Die INDEPENDENT DAYS sind über die Jahre zu einem cineastischen Schaufenster in die Welt geworden – ein Ort, an dem wir frühzeitig erkennen können, welche Themen, Ästhetiken und Erzählweisen das Kino von morgen prägen werden“, sagt Festivalleiter Dr. Oliver Langewitz. „Gerade im unabhängigen Film entstehen Innovationen, die später oft den Weg in den Mainstream finden.“



Gerne hat Oberbürgermeister Dr. Mentrup erneut die Schirmherrschaft des Festivals übernommen. „Die Stadt Karlsruhe möchte die Bedeutung der Independent Days auch in diesem Jahr dadurch honorieren, dass sie zwei (bzw. drei) Preise auslobt: den mit 1.500 Euro dotierten Filmpreis der Stadt Karlsruhe, über den nicht eine Fachjury, sondern das Publikum entscheidet! und den mit 1.000 Euro dotierten Female Award für die beste weibliche Regiearbeit. Undotiert, aber genauso bedeutend: den UNESCO City of Media Arts Award. Karlsruhe ist UNESCO City of Media Arts. Deshalb würdigen wir mit diesem Award künstlerisch wertvolle Filmwerke“, betont Dr. Mentrup.



Mit diesen Auszeichnungen setzt die Stadt Karlsruhe gezielt Impulse für die Förderung von Filmkunst, Publikumseinbindung und Diversität im Filmschaffen. Insbesondere der Female Award unterstreicht das Engagement für mehr Sichtbarkeit von Regisseurinnen in der internationalen Filmbranche. Insgesamt werden bei der großen AWARD GALA am Samstag, 18. April 2026, um 21:15 Uhr in der SCHAUBURG zwölf Filmpreise verliehen.



Ein Festival ist kein Subventionsfall, sondern ein Kulturversprechen



Das Jubiläumsprogramm zeigt nicht nur die Vielfalt internationaler Produktionen, sondern auch die kuratorische Handschrift des Festivals. Aus über tausend Einreichungen wurde eine Auswahl getroffen, die aktuelle gesellschaftliche Fragestellungen ebenso reflektiert wie neue technologische Entwicklungen im Filmbereich. „Ein Festival ist kein Subventionsfall – es ist ein Kulturversprechen. Und dieses Versprechen möchten wir auch bei der 25. Ausgabe einlösen“, so Langewitz.



Neben den Filmvorführungen erwartet das Publikum ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Gesprächen, Panels und Networking-Formaten, das den Austausch zwischen Filmschaffenden, Publikum und Branche fördert. Begegnungen mit internationalen Gästen, Diskussionen über neue Formen des Storytellings sowie Einblicke in aktuelle Produktionsprozesse machen das Festival zu einem lebendigen Ort des Dialogs.



Damit bleiben die INDEPENDENT DAYS auch im Jubiläumsjahr ein zentraler Treffpunkt für kreative Impulse und cineastische Entdeckungen. Die besondere Atmosphäre der Spielstätten und die unmittelbare Nähe zwischen Filmschaffenden und Publikum prägen seit jeher den Charakter des Festivals und tragen wesentlich zu seinem Erfolg bei.



Die INDEPENDENT DAYS finden vom 15. bis 19. April 2026 in Karlsruhe statt und laden alle Filmbegeisterten ein, das Jubiläum gemeinsam zu feiern und die Vielfalt des unabhängigen Films zu erleben.

(lifePR) (