INDEPENDENT DAYS erhalten viele Filmeinreichungen

Der Call for Submissions für die INDEPENDENT DAYS|24. Internationale Filmfestspiele Karlsruhe ist beendet. Für die Wettbewerbe und das offizielle Programm wurden bis zur Deadline insgesamt 941 Filme aus 76 Ländern eingereicht. Alleine für den Kurzfilm-Wettbewerb wurden 508 Filme anmeldet, bei welchem der mit 2.500 Euro dotierte Filmpreis der Kulturstiftung der Sparkasse Karlsruhe ausgelobt ist. „Wir freuen uns, dass uns wieder so viele Filme aus der ganzen Welt erreicht haben. Dies stellt eine hervorragende Ausgangsbasis für ein hochwertiges und abwechslungsreiches Programm dar“, so Festivalleiter Dr. Oliver Langewitz.



Das 20-köpfige Programmkomitee, das sich aus Filmschaffenden, Filmwissenschaftlerinnen und-schaftlern sowie Filmexpertinnen und -experten zusammensetzt, hat nun alle Hände voll zu tun, nach einem umfangreichen Kriterienkatalog das Programm für die nächste INDEPENDENT DAYS-Ausgabe zusammen zu stellen. Das Komitee hat zudem die Aufgabe, die Nominierungen für die verschiedenen Filmpreise festzulegen.



Beim Indie Award wird der beste Langfilm ausgezeichnet. Der mit 1.000 Euro dotierte Newbie Award richtet sich an Filmschaffende, die ein Erstlingswerk produziert haben. Dieser wird von der Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH gesponsort. Mit dem Female Award wird die beste weibliche Regiearbeit ausgezeichnet. Die Stadt Karlsruhe stiftet den mit 1.000 Euro dotierten Filmpreis.



Der Best Acting Award der Vollack Gruppe zeichnet die beste weibliche und die beste männliche schauspielerische Leistung aus und veredelt diese Auszeichnung mit jeweils 500 Euro Preisgeld. Die Badischen Neuesten Nachrichten stiften den Best Short Shortfilm-Award. Dieser richtet sich an Kurzfilme mit einer Laufzeit von maximal fünf Minuten und ist ebenfalls mit 500 Euro dotiert. Der mit 1.000 Euro dotierte Sonderpreis des Presseclub Karlsruhe zeichnet einen Dokumentarfilm aus, der sich aus journalistischen Gesichtspunkten einem zeitaktuellen Thema annimmt.



Im Publikumswettbewerb entscheidet traditionell das Publikum, welcher Film den mit 1.500 Euro dotierten Filmpreis der Stadt Karlsruhe gewinnen wird. Insgesamt werden zwölf Filmpreise im Wert von 12.000 Euro verliehen. Als Trophäe winkt bei sechs Preisen die von der Künstlerin Hannelore Langhans gestaltete KARLINA.



Zudem werden auf der AWARD GALA am 12. April 2025 undotiert folgende Awards verliehen: der Best Music Composer Award, der Best Medium Length Film sowie der UNESCO City of Media Arts Award.



Die INDEPENDENT DAYS|24. Internationale Filmfestspiele Karlsruhe finden vom 9. bis 13. April 2025 in Karlsruhe statt. Das finale Programm wird spätestens Anfang März bekannt gegeben.

