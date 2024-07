INDEPENDENT DAYS 2025: Call for Submissions gestartet

Die internationale Independent-Filmszene trifft sich auch 2025 wieder in Karlsruhe. Die INDEPENDENT DAYS finden vom 9. bis 13. April 2025 im Filmtheater SCHAUBURG statt. Eines der wichtigsten europäischen Filmfestivals für unabhängige Filmproduktionen hat für seine nächste Ausgabe den Call for Submissions gestartet. Gesucht werden Kurzfilme, mittellange Filme und Langfilme. Dabei gibt es keine Genre-Beschränkungen.„Unser Festival-Komitee bewertet die Filmeinreichungen insbesondere nach der Qualität der Filme. Dabei suchen wir außergewöhnliche Narrationen und kuratieren Filmprogramme, welche sich mit aktuellen Strömungen und den wichtigen Themen unserer Zeit auseinandersetzen“, so Festivalleiter Dr. Oliver Langewitz. Ein Fokus liegt hierbei auf europäischen Filmproduktionen, da das Festival auch in diesem Jahr Träger des EFFE-Labels (Europe for Festivals – Festivals for Europe) der Europäischen Union ist.„Als Fenster zur Welt zeigen wir darüber hinaus Filme aus anderen Kontinenten, die unseren hohen Anforderungen entsprechen“, betont Langewitz. Besonderes Augenmerk wird zum Beispiel daraufgelegt, wie frei ein Film produziert wurde und ob bereits ein Sender oder Filmverleiher mit an Bord ist. Bei solchen Einreichungen schaut das Programm-Komitee besonders streng auf die Produktion, die dann durch eine besonders hohe Brillanz, neue Erzählweisen und spannende Filmtechniken überzeugen muss.Insgesamt sind zwölf Filmpreise im Wert von 13.000 Euro ausgelobt, darunter der Filmpreis der Kulturstiftung der Sparkasse Karlsruhe, der Filmpreis der Stadt Karlsruhe, der Female Award für die beste weibliche Regiearbeit, der Best Actor- und Best Actress-Award der Vollack Group, der Newbie Award der Messe Karlsruhe, der INDIE-Award für den besten Langfilm und der Best Short Shortfilm Award der Badischen Neuesten Nachrichten. Einreichungen sind über die Filmfestival-Plattform Filmfreeway möglich.Die reguläre Deadline für Filmeinreichungen ist der 30. September 2024. "Wir freuen uns wieder auf viele wunderbare Filmproduktionen und die vielen Filmschaffenden, welche ihre Arbeiten dann in Karlsruhe vorstellen werden", erklärt Langewitz.