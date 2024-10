Großes Interesse für Web-Videos auf Frankfurter Buchmesse

Am gestrigen Sonntag war viel los auf der Frankfurter Buchmesse, so auch am Stand des Wiley-Verlags. Hier war Fachbuch-Autor und Filmexperte Dr. Oliver Langewitz zu Gast und gab in einem einstündigen Vortrag fundierte Einblicke in das Werk "Wirkungsvolle Videos fürs Web für Dummies". Im Anschluss stand er noch lange für Fragen des Publikums zur Verfügung und gab eine Signier-Stunde, die rege in Anspruch genommen wurde.



Zu Beginn seines Vortrags hob Langewitz die Bedeutung vor, die Web-Videos als Online-Content haben. Immerhin werden Video-Plattformen wie YouTube stark genutzt und auch bei Social-Media-Plattformen wie Instagram, Facebook oder TikTok spielen Videos eine sehr große Rolle.



"Keep it short and simple!"



Auch der Frage, welche Technik benötigt wird, um hochwertige Web-Videos zu drehen, ging Langewitz nach. Dabei können schon mit einem Smartphone hervorragende Ergebnisse erzielt werden. Anekdotisch wies er darauf hin, dass selbst Redakteure von TV-Sendern zum Teil Video-Inhalte ins Studio streamen, dieses Video-Material also sogar sendefähig ist. "Neben einer guten Kamera-Qualität empfehle ich, ein externes Mikrofon zu verwenden und mit einem stabilen Stativ oder hochwertigen Gimbal zu arbeiten", so der Filmproduzent.



Bei aufwendigeren Produktionen sollte auch mit mehreren Teammitgliedern gearbeitet werden: "Wer alles alleine macht, erhöht die Gefahr, dass Fehler und die Qualität gemindert wird", betonte Langewitz.



Ein besonderes Augenmerk sollte auf den Inhalt geachtet werden. "Einfach im Freestyle losfilmen geht zwar auch, aber wenn eine komplexere Geschichte erzählt werden soll, sollte im Vorfeld ein Drehbuch oder Storyboard erstellt werden, damit der Dreh auch besser geplant werden kann", empfiehlt Langewitz. Insgesamt sollte ein Web-Video nach der Maxime "Keep it short and simple!" gedreht werden, um die Online-Community anzusprechen, die insbesondere kurze und unterhaltsame Inhalte schätzt.



Wie eine solche Community aufgebaut und an den eigenen Kanal gebunden werden kann, auch dafür gab Dr. Langewitz Tipps. Dabei sollte sich jeder Web-Video-Produzierende die Frage stellen, wer die eigene Zielgruppe ist und danach entscheiden, über welche Kanäle ein Video ausgespielt werden soll. Hier kann gerade auch die Verwendung beliebter Keywords und Hashtags helfen, ebenso das Adden von passenden anderen Kanälen und Usern, mit denen man kooperiert.



Insgesamt zieht Oliver Langewitz ein positives Fazit: "Die Atmosphäre am Wiley-Stand und auf der Buchmesse insgesamt war einfach großartig und der starke Zuspruch zur Buchpräsentation freut mich auch im Namen der beiden anderen Autoren sehr. Ich hoffe, dass durch unser Werk viele Menschen dazu motiviert werden, selbst Web-Videos zu drehen und dass wir hier eine gute Hilfestellung geben können."



Dummies-Buch ist im Buchhandel erhältlich



Das Buch "Wirkungsvolle Videos fürs Web für Dummies" des Autoren-Trios Dr. Oliver Langewitz, Dr. Elke Schlote und Kurt Schlegel ist online und im Buchhandel erhältlich. Die drei erklären in praktischen Schritten, wie die Planung, Erstellung und Verbreitung von Videos fürs Web optimal gelingt. Dabei lernen die angehenden Online-Video-Filmer auch die Besonderheiten der verschiedenen Internetplattformen kennen und wie sie ihre Zielgruppen mit ihren Inhalten abholen.

