Großes Interesse für Dokumentarfilm „Sie nannten uns die Krauts“

Der Dokumentarfilm „Sie nannten uns die Krauts“ (Regie: Sina Seiler), produziert vom Filmboard Karlsruhe e. V. und sinasan, sorgt für große Resonanz und wird anlässlich der Bundestagswahl 2025 bis zum 23. Februar kostenfrei auf YouTube zur Verfügung gestellt. Der Film erzählt die eindringliche Lebensgeschichte von Bernhard Fuchs, der 1929 geboren wurde und als Kind und Jugendlicher im Jungvolk sowie in der Hitlerjugend aktiv war.Fuchs schildert in einer bewegenden Oral History, wie er von der nationalsozialistischen Ideologie begeistert war, beim „Schanzen“ in Frankreich eingesetzt wurde und durch das Kriegsende davor bewahrt wurde, tatsächlich an die Front zu ziehen. Erst viele Jahre später erkannte er die manipulativen Techniken des Hitler-Regimes, die gezielt Kinder und Jugendliche auf den Krieg vorbereiteten.Der Film beleuchtet die Verblendung eines Kindes und Jugendlichen, das erst im Erwachsenenalter das Ausmaß der Propaganda und Manipulation realisiert hat. Mit großer Authentizität und Tiefe zieht Bernhard Fuchs Schlüsse für die heutige Gesellschaft, die gerade in Zeiten eines erstarkenden Rechtspopulismus von hoher Relevanz sind.„Dieser Film ist ein wichtiger Beitrag zur historischen Aufarbeitung und zur Sensibilisierung für die Gefahren antidemokratischer Strömungen und des Rechtsrucks in unserer Gesellschaft“, erklärt Dr. Oliver Langewitz, Geschäftsführender Vorstand des Filmboard Karlsruhe. „In einer Zeit, in der rechtsextreme Tendenzen wieder an Zulauf gewinnen, möchten wir mit diesem Film einen klaren Appell setzen: Demokratie und Frieden müssen aktiv geschützt werden. Der Film erinnert uns daran, wie schnell ein gesellschaftlicher Rechtsruck in Manipulation und Katastrophen münden kann.“Der Dokumentarfilm, der mit großem Herzblut und ehrenamtlichem Engagement entstand, konnte dank der Unterstützung engagierter Kulturschaffender realisiert werden. Das Filmboard Karlsruhe e. V. ruft dazu auf, die gemeinnützige Kulturarbeit zu fördern und die Produktion solcher wichtigen Projekte zu unterstützen.Spenden zur Unterstützung können an folgendes Konto überwiesen werden:DE87 6605 0101 0108 0639 75KARSDE66XXXSparkasse KarlsruheOder per PayPal unter folgendem Link:ist bis zum 23. Februar 2025 kostenfrei auf YouTube verfügbar."Sehen Sie den Film, teilen Sie ihn mit anderen und helfen Sie mit, eine breite Öffentlichkeit für dieses leiter brandaktuelle Thema zu sensibilisieren", so Dr. Langewitz.