Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1048296

Filmboard Karlsruhe e. V. Alter Schlachthof 17c (Filmhaus) 76131 Karlsruhe, Deutschland http://www.filmboard-karlsruhe.de
Ansprechpartner:in Herr Dr. Oliver Langewitz +49 721 9338005
Logo der Firma Filmboard Karlsruhe e. V.

Filminteressierte Jugendliche für Jugend-Jury gesucht

Die INDEPENDENT DAYS|25. Internationale Filmfestspiele Karlsruhe möchten dem jungen Kino-Publikum-Nachwuchs einen medienpädagogischen Zugang zu Filmen vermitteln

(lifePR) (Karlsruhe, )
Im Rahmen der INDEPENDENT DAYS|25. Internationale Filmfestspiele Karlsruhe werden in diesem Jahr das Kurzfilmprogramm „Shorts for Kids“ für Kinder (6-12 Jahre) und unter dem Titel „Shorts for Teens“ eines für Jugendliche (12-18 Jahre) gezeigt. Für den Jugend-Kurzfilmpreis werden Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahre gesucht, welche das aus neun Kurzfilmen bestehende Kurzfilm-Programm unter medienpädagogischer Anleitung anschauen, miteinander diskutieren und ihren Favoriten auswählen. Die Jugend-Jury ist eine Kooperation des Filmboard Karlsruhe mit dem Stadtmedienzentrum Karlsruhe am Landesmedienzentrum Baden-Württemberg.

„Wir bieten schon seit Jahren immer wieder Filmprogramme für Kinder und Jugendliche bei den INDEPENDENT DAYS an“, so Festivalleiter Dr. Oliver Langewitz. „Mit der Jugend-Jury wollen wir mit den Jugendlichen ins Gespräch kommen, welche Kurzfilme ihnen besonders gut gefallen und welche sie als besonders preiswürdig empfinden. Damit sollen sie ein Gespür dafür entwickeln, aufgrund welcher verschiedenen Elemente ein Filmwerk positiv bewertet werden kann, sodass sie künftig Filme aus ganz neuer Perspektive sehen werden“, betont Langewitz. Gefällt die Geschichte? Wie spielen die Schauspielerinnen und Schauspieler? Welche Emotionen erzeugt der Film beim Anschauen? Diese und viele weitere Fragen werden sich die ca. 7 bis 10 Jugendlichen bei der Filmauswahl stellen und am Ende natürlich die wichtigste Frage beantworten müssen: Und welcher dieser Kurzfilme ist nun eigentlich der beste?

Die Kurzfilme der Kinder- und Jugend-Filmprogramme wurden vom Programm-Komitee der INDEPENDENT DAYS ausgewählt. Insgesamt wurden aus der ganzen Welt 52 Kurzfilme in dieser Sektion eingereicht. Gezeigt werden diejenigen Kurzfilme, die hierbei als besonders zeigenswert und qualitativ hochwertig erschienen, darunter Komödien, Trickfilme, Dramen aus dem Schulalltag, der Familie oder aus dem Sportverein – allesamt Themen, mit denen sich Kinder und Jugendliche auch in ihrem Alltag häufig auseinander setzen müssen.

Interessierte Jugendliche bzw. deren Erziehungsberechtigten bewerben sich gerne per E-Mail an id-filmfest@filmboard-karlsruhe.de unter dem Betreff „Bewerbung Jugend-Jury INDEPENDENT DAYS“ mit Namen des Jugendlichen, der Altersangabe und einer kurzen Motivationserklärung, warum dieser in der Jury mitwirken möchte. Die Jurysitzung wird im März 2026 im Filmhaus auf dem Kreativpark Alter Schlachthof stattfinden. Die beiden Kurzfilmprogramme werden während des Filmfestivals (15.-19. April 2026) dann auf großer Leinwand in der SCHAUBURG und im Landesmedienzentrum Baden-Württemberg gezeigt.

www.independentdays-filmfest.com

Filmboard Karlsruhe e. V.

Der Fokus der INDEPENDENT DAYS|Internationale Filmfestspiele Karlsruhe liegt auf unabhängigen Filmproduktionen aus der ganzen Welt. Gezeigt werden sowohl Kurzfilme als auch dokumentarische und szenische Langfilme sowie ausgewählte mittellange Filme. Die INDEPENDENT DAYS sind eine internationale Plattform für unabhängige Filmschaffende, Filmstudenten und Independent-Film-Label, die zeigen, wie außerhalb großer Filmstudios und TV-Studios mit geringen finanziellen Mitteln großartige Filmwerke entstehen können.

Presseakkreditierungen sind online möglich über: https://www.independentdays-filmfest.com/...

INDEPENDENT DAYS|International Filmfestival Karlsruhe
Alter Schlachthof 17c (Kreativpark)
GERMANY

+49 (0) 721-9338005

id-filmfest@filmboard-karlsruhe.de
www.independentdays-filmfest.com

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.