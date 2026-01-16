Filminteressierte Jugendliche für Jugend-Jury gesucht
Die INDEPENDENT DAYS|25. Internationale Filmfestspiele Karlsruhe möchten dem jungen Kino-Publikum-Nachwuchs einen medienpädagogischen Zugang zu Filmen vermitteln
„Wir bieten schon seit Jahren immer wieder Filmprogramme für Kinder und Jugendliche bei den INDEPENDENT DAYS an“, so Festivalleiter Dr. Oliver Langewitz. „Mit der Jugend-Jury wollen wir mit den Jugendlichen ins Gespräch kommen, welche Kurzfilme ihnen besonders gut gefallen und welche sie als besonders preiswürdig empfinden. Damit sollen sie ein Gespür dafür entwickeln, aufgrund welcher verschiedenen Elemente ein Filmwerk positiv bewertet werden kann, sodass sie künftig Filme aus ganz neuer Perspektive sehen werden“, betont Langewitz. Gefällt die Geschichte? Wie spielen die Schauspielerinnen und Schauspieler? Welche Emotionen erzeugt der Film beim Anschauen? Diese und viele weitere Fragen werden sich die ca. 7 bis 10 Jugendlichen bei der Filmauswahl stellen und am Ende natürlich die wichtigste Frage beantworten müssen: Und welcher dieser Kurzfilme ist nun eigentlich der beste?
Die Kurzfilme der Kinder- und Jugend-Filmprogramme wurden vom Programm-Komitee der INDEPENDENT DAYS ausgewählt. Insgesamt wurden aus der ganzen Welt 52 Kurzfilme in dieser Sektion eingereicht. Gezeigt werden diejenigen Kurzfilme, die hierbei als besonders zeigenswert und qualitativ hochwertig erschienen, darunter Komödien, Trickfilme, Dramen aus dem Schulalltag, der Familie oder aus dem Sportverein – allesamt Themen, mit denen sich Kinder und Jugendliche auch in ihrem Alltag häufig auseinander setzen müssen.
Interessierte Jugendliche bzw. deren Erziehungsberechtigten bewerben sich gerne per E-Mail an id-filmfest@filmboard-karlsruhe.de unter dem Betreff „Bewerbung Jugend-Jury INDEPENDENT DAYS“ mit Namen des Jugendlichen, der Altersangabe und einer kurzen Motivationserklärung, warum dieser in der Jury mitwirken möchte. Die Jurysitzung wird im März 2026 im Filmhaus auf dem Kreativpark Alter Schlachthof stattfinden. Die beiden Kurzfilmprogramme werden während des Filmfestivals (15.-19. April 2026) dann auf großer Leinwand in der SCHAUBURG und im Landesmedienzentrum Baden-Württemberg gezeigt.
www.independentdays-filmfest.com