Filmfestivals in Baden-Württemberg fordern mehr Aufmerksamkeit
Positionspapier nimmt die Politik in die Pflicht für diesen immer wichtiger werdenden Kulturbereich
Eine Kulturpolitik, die sich diesem demokratischen Auftrag annimmt, so das Positionspapier des Netzwerks, muss die Aufmerksamkeit für Filmfestivals deutlich erhöhen „nicht als Luxus oder Prestige-Projekte, sondern als Lebensadern kultureller Teilhabe, politischer Bildung und sozialer Begegnung“. Der kulturelle Auftrag der öffentlichen Hand mit dem Medium Film ist aus der Sicht der Festivals erst erfüllt, wenn die meist mit öffentlicher Förderung entstandenen Filme auch die Bevölkerung erreichen, in öffentlich zugänglichen Vorführungen, mit Möglichkeiten aktiver Vermittlung und gemeinschaftlichem Austausch. „Die überwiegend privatwirtschaftlichen Kinos sind dafür wichtige Träger. Marktwirtschaftliche Bedingungen limitieren jedoch ihre Möglichkeiten. Filmfestivals mit in der Regel gemeinnütziger oder öffentlicher Trägerschaft sind deswegen – wie in anderen Kunst- und Kulturbereichen auch – unverzichtbare Ergänzungen.“, so das Festival-Netzwerk.
Rolle der Filmfestivals
Beispielhaft listet das Positionspapier die speziellen Leistungen von Filmfestivals auf: Kuratierung und Präsentation von Filmprogrammen, die Vielfalt, politische und kulturelle Bildung ermöglichen. Sie bieten Workshops, Diskussionen, medienpädagogische Programme, insbesondere für Schüler und Jugendliche. Filmfestivals tragen zur kulturellen Versorgung im ganzen Land bei, nicht nur in den Zentren. Kinos und Festivals sind in ländlichen Räumen häufig die einzigen Orte, an denen ein Gemeinschaftserlebnis, kulturelle Vermittlung und direkter Austausch möglich sind. Darüber hinaus ermöglichen Festivals auch wirtschaftliche Impulse durch Tourismus, stärken lokale Wertschöpfung und kreative Netzwerke.
Forderungen für Baden-Württemberg
Die Filmfestivals erwarten von der Landespolitik offene, transparente und nachvollziehbare Kriterien, die den Bedürfnissen aller Filmfestivals entsprechen, für eine langfristig einschätzbare institutionelle Förderung von Festivals, damit Planbarkeit gewährleistet ist. In diesem Kontext müsse die neue Fördermöglichkeit über eine Pilotausschreibung für kleinere Filmfestivals mit den Resultaten und möglichen Defiziten der ersten Ausschreibungsrunde angepasst werden. Dazu gehört für das Netzwerk auch, in den Förderrichtlinien zur Filmförderung des Landes sicher zu stellen, dass die Präsentation und Vermittlung von Filmprogrammen gleichwertige Ziele neben der Produktion von Filmen sind.