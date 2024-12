Filmboard präsentiert Kurzfilme in Kinemathek

Bald ist wieder bundesweiter KURZFILMTAG: Am Samstag, 21. Dezember 2024, dem kürzesten Tag des Jahres, kommt ganz Deutschland zum 13. Mal im abwechslungsreichen Kurzfilmuniversum zusammen. Die unkonventionellste aller Filmformen feiert ihr unerschöpfliches Repertoire: Von Spiekeroog bis Lörrach begeistern mehr als 450 Veranstaltungen das Publikum in über 200 deutschen Städten und Gemeinden. Kurzfilme werden nicht nur in den Großstädten, sondern auch in vielen ländlichen Regionen zu sehen sein. Bereits in den Tagen vor dem 21. Dezember sind die ersten Events geplant.



Auch in Karlsruhe gibt es wieder einige Kurzfilm-Events. So ist das Filmboard Karlsruhe gleich mit drei Kurzfilmprogrammen in der Kinemathek vertreten. "Mit unserem vielfätligen Engagement als Mitglied der AG Kurzfilm wird Karlsruhe wieder einmal zur baden-württembergischen Hochburg für Kurzfilme", betont Filmboard Karlsruhe-Chef Dr. Oliver Langewitz. Das Kurzfilmprogramm 1 greift um 18 Uhr das diesjährige Motto "Banden bilden" auf. Um 20 Uhr folgt das Kurzfilmprogramm 2 "Schuld und Sühne". Das Programm läuft im Rahmen des Best Independent International Filmfestivals und wird von der Karlsruher Schauspielerin Nadine Knobloch moderiert. Einige Filmschaffende werden ihre Werke persönlich in einem Q&A im Kino vorstellen.



Im Foyer der Kinemathek Karlsruhe kann zudem der immersive VR-Kurzfilm "Wahrheit im Schatten" getestet werden, ein Kooperationsprojekt des Filmboard Karlsruhe, des Lions-Club Karlsruhe-Mitte, des Stadtjugendausschuss Karlsruhe und der HKA – Hochschule Karlsruhe. Das Kurzfilm-Programm wird durch die Jugendfonds Partnerschaften für Demokratie 2024 im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben! des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.



Der Kurzfilmtag möchte gemeinschaftliche Momente schaffen



„Wir freuen uns über die tolle Reichweite des bundesweiten Events und über jede noch so kleine Kurzfilmveranstaltung, die ihr Publikum in den entferntesten Winkeln der Republik vor die Leinwand lockt und die Menschen zum Lachen, Nachdenken und Diskutieren bringt,“ betont Jana Cernik, Co-Geschäftsführerin der AG Kurzfilm – Bundesverband Deutscher Kurzfilm, die das Projekt KURZFILMTAG koordiniert.



Das diesjährige Fokusthema soll die Menschen näher zusammenbringen. Unter dem Motto „Banden bilden“ ruft der KURZFILMTAG dazu auf, gemeinschaftliche Momente zu erschaffen und zu erleben, sowie dazu, Verbindungen zu knüpfen und zu pflegen. Nicht zuletzt erinnert der Fokus 2024 daran, welche enormen solidarischen Kräfte Kunst und Kultur entfalten können.



Der 13. KURZFILMTAG verspricht wieder abwechslungsreich, kreativ, aufrüttelnd, witzig, spannend und vor allem äußerst unterhaltsam zu werden!

