Filmboard-Projekt "Im Labyrinth der Demokratie: Finde Deinen Weg!" für delina 2025 nominiert

Das Filmboard Karlsruhe ist für den Innovationspreis für digitale Bildung, delina 2025 nominiert. Mit diesem renommierten Award würdigt die Messe Karlsruhe Unternehmen, Dienstleister und Bildungseinrichtungen für innovative Bildungsangebote. Die Auszeichnung wird im Rahmen der LEARNTEC – Europas bedeutendster Veranstaltung für digitale Bildung – in vier Kategorien verliehen: „Frühkindliche Bildung und Schule“, „Hochschule“, „Aus- und Weiterbildung“ und „Gesellschaft und lebenslanges Lernen“.



Insgesamt sind zwölf Projekte nominiert, darunter auch das immersive VR-Filmprojekt „Im Labyrinth der Demokratie: Finde Deinen Weg!“ in der Kategorie „Gesellschaft und lebenslanges Lernen". Dabei handelt es sich um eine Kooperation des Filmboard Karlsruhe e. V., der Hochschule Karlsruhe – Institut für Intelligente Interaktion und Immersive Erfahrung (IIIX), dem Lions-Club Karlsruhe-Mitte und dem Stadtjugendausschuss Karlsruhe. "Diese Nominierung für einen der wichtigsten Innovationspreise für digitale Bildung ist großartig. Dies stellt eine große Anerkennung unserer Arbeit dar und ich danke unseren ganzen Team, das zu diesem Erfolg beigetragen hat", so Produzent und Regisseur Dr. Oliver Langewitz, der dieses Blended Learning-Konzept gemeinsam mit den beiden Coaches Elke Sieber und Dr. Björn Appelmann sowie Prof. Dr. Matthias Wölfel entwickelt hat.



Eine Jury aus 16 Expertinnen und Experten aus Unternehmen, Hochschule, Schule und Corporate Training sichtet die Bewerbungen und gibt die Gewinnerinnen und Gewinner der jeweiligen Kategorien auf der LEARNTEC am 7. Mai 2025 bekannt. Die Bandbreite der Einreichungen reicht von AR- und VR-Visualisierungen über Gamification bis zu KI-gestützten Lernplattformen. "Wir treten gegen eine unglaublich starke Konkurrenz an und natürlich hoffen wir, dass wir uns am Ende gegen diese anderen wunderbaren Projekte durchsetzen können", so Langewitz weiter.



Digital Learning Expertin Sünne Eichler, delina-Mitorganisatorin und Jury-Mitglied, sagt: „Der DELINA ist ein wichtiger Award! Zeigt er doch, dass entlang des Life Long Learning tolle Projekte umgesetzt werden, die den Lernenden ein echtes Lernerlebnis ermöglichen. Derzeit sehen wir natürlich ganz stark den Einfluss von KI und VR in den Projekten. Aber auch die persönliche Lernbegleitung spielt eine große Rolle, was mich besonders freut.“



Das immersive VR-Filmprojekt „Im Labyrinth der Demokratie: Finde Deinen Weg!“ bietet Jugendlichen ein intensives und interaktives Erlebnis, bei dem sie durch Virtuelle Realität (VR) in die Prinzipien der Demokratie eingeführt werden. Durch die immersive Erfahrung und die aktiven Entscheidungsprozesse, welche die Jugendlichen treffen, werden demokratische Werte und Prozesse lebendig und greifbar gemacht.

