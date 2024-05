Filmboard Karlsruhe wird Mitglied im Bündnis für Demokratie und Menschenrechte Karlsruhe

Das Filmboard Karlsruhe ist seit dem heutigen Freitag, 17. Mai 2024, offizielles Mitglied im Bündnis für Demokratie und Menschenrechte Karlsruhe. „Seit jeher sind uns die Menschenrechte und demokratischen Werte unserer Gesellschaft ein wichtiges Anliegen, das auch in vielen unserer Projekte sichtbar wird. Wir betrachten die Kultur und hier insbesondere auch das Medium Film als wichtige Transmitter gerade auch für jene Themen und möchten uns mit dieser Expertise in das Bündnis einbringen“, erklärt Dr. Oliver Langewitz, Geschäftsführender Vorstand des Filmboards. Ein solches aktuelles Projekt ist der demokratische Kurzfilm EINHEIT IN VIELFALT, für welchen derzeit über die Spenden-Plattform betterplace.org noch Unterstützer gesucht werden.Ebenfalls in das Bündnis eingetreten sind die INDEPENDENT DAYS|Internationale Filmfestspiele Karlsruhe. „Die INDEPENDENT DAYS | Internationale Filmfestspiele Karlsruhe zeigen Filme aus der ganzen Welt und sehen sich als dialogisches Format, um die Menschen unterschiedlichster Herkunft über das Medium Film zusammen zu bringen. Hier zeigen wir auch verstärkt Filmprogramme, die sich mit Demokratie und Menschenrechten auseinander setzen. So erachten wir das Bündnis als einen starken Botschafter und eine hervorragende Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen“, so Langewitz.Über 40 Karlsruher Initiativen, Kirchen, Religionsgemeinschaften, Parteien, Verbände, Vereine und Institutionen haben sich zum Bündnis für Demokratie und Menschenrechte zusammengeschlossen. Dieser breite zivilgesellschaftliche und überparteiliche Zusammenschluss betont das gemeinsame Eintreten für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. In der gemeinsamen Erklärung positionieren sich die Bündnispartner für ihre namensgebenden Werte. Das Bekenntnis zur Menschenwürde sowie zum Demokratie-, Rechtsstaats- und Sozialstaatsprinzip eint die vielfältigen Akteure aus der Karlsruher Stadtgesellschaft.Als übergreifendes Ziel hat sich das Bündnis der Demokratiestärkung in der Region verschrieben. Dafür werden Anstrengungen gebündelt, die Zusammenarbeit der Bündnispartner intensiviert und Bildungs- sowie Beteiligungsangebote in den Mittelpunkt gestellt. Gesellschaftlicher Zusammenhalt allgemein – in Karlsruhe und darüber hinaus – wird durch die Arbeit des Bündnisses sichtbarer werden und Begeisterung für Demokratie und Menschenrechte verbreiten. Ganz bewusst sind die Ziele des Bündnisses langfristig angesetzt. Eine nachhaltige Wirkung in die Stadtgesellschaft sowie die Etablierung des Bündnisses als Organisation und Plattform sind Anliegen aller Bündnispartner.