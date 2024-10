Filmboard Karlsruhe ist zu Gast bei Internationalen Hofer Filmtagen

Am heutigen Dienstag, 22. Oktober 2024, starten die 58. Internationalen Hofer Filmtage, eines der bedeutsamsten Filmfestivals in der deutschen Festival-Landschaft. Im Rahmen des Projekts "HoF XR" (Extended Reality) wurde das Filmboard Karlsruhe eingeladen, seinen Pilot-VR-Film "Wahrheit im Schatten" vorzustellen. Neben verschiedenen Live-Präsentationen während des Festivals gibt das Filmteam, bestehend aus Regisseur Dr. Oliver Langewitz, VR-Kameramann Oskar Tanaka und den beiden Hauptdarstellern Nadine Knobloch und Dieter Rupp, bei einem XR-Panel Einblicke in die Entstehung des VR-Films. Der HoFXR – XR Paneltalk „Virtuelle Welten - Echte Fragen“ findet am Freitag, 25. Oktober 2024, um 18 Uhr in der Bürgergesellschaft, Poststraße 6, 95028 Hof statt.



Der VR-Film "Wahrheit im Schatten" ist Teil eines größer angelegten Projekts, das sich derzeit in Entwicklung befindet. Bei "Im Labyrinth der Demokratie: Finde Deinen Weg!" handelt es sich um ein Blended Learning-Konzept, bei welchem Jugendliche über das immersive VR-Erlebnis mit Meta Quest-Brillen an verschiedene demokratische Themen und Fragestellungen herangeführt werden sollen, die dann im Rahmen der hieran anknüpfenden Workshops mit anderen Jugendlichen diskutiert werden.



Der Einsatz dieser VR-Technologie ermöglichst es den Jugendlichen, in realitätsnahe Szenarien einzutauchen und komplexe demokratische Themen auf emotionaler Ebene zu erfahren. Durch die interaktiven Wahlmöglichkeiten und die damit verbundenen Konsequenzen im Fortgang der Geschichte lernen die Jugendlichen, dass ihre Handlungen Einfluss auf die Gesellschaft nehmen können. Die digitale Mediennutzung macht den Lernprozess greifbar und emotional zugänglich, was langfristig zu einem tieferen Verständnis und einem größeren Engagement für demokratische Werte führen kann.



Der Pilot-VR-Film beschäftigt sich mit der Pressefreiheit



In dem Pilot-VR-Film bekommt die Enthüllungsjournalistin Julia Ehrlich (Nadine Knobloch) von mehreren Quellen Informationen zugespielt, die darauf hindeuten, dass der Bürgermeister der Stadt, Heinrich Feist (Gerhard Polacek) sich hat bestechen lassen und so die Genehmigung für den Bau eines neuen Bürokomplexes erteilt habe. Sollten sich diese Hinweise als wahr herausstellen, hätte der Bürgermeister sein Amt auf übelste Weise missbraucht, steht an selbiger Stelle doch ein Jugendzentrum, das dann für das neue Bauvorhaben weichen müsste.



Als Julia Ehrlich und ihre Kollegin Claudia Merck (Sandra Willmann) nachrecherchieren, kommt heraus, dass der Bürgermeister tatsächlich geschmiert wurde. Chefredakteur Frederik Neuer (Dieter Rupp) sieht zwar das Potenzial hinter der Geschichte, bleibt aber skeptisch, was die Veröffentlichung angeht. Nicht zuletzt, weil der Bürgermeister ihm wutentbrannt in der Redaktion einen Besuch abstattet und damit droht, die Tageszeitung genauso einzustampfen wie das Jugendzentrum.



Filmteam ist in HoF auf Partnersuche



"Wir sind schon sehr gespannt, wie unser VR-Film in HoF angenommen wird. Um unsere Visionen für das deutlich größer angelegte VR-Projekt, sind wir auf der Suche nach Partnern, Financiers und Sponsoren. Die Internationalen Hofer Filmtage sind hier sicherlich eine bedeutsame Plattform, um unser Demokratie-Projekt weiter voranzutreiben, das heute wichtiger denn je ist", betont Regisseur Dr. Oliver Langewitz.



Bei dem Projekt handelt es sich um eine Kooperation des Filmboard Karlsruhe e. V. mit dem Lions-Club Karlsruhe-Mitte, dem Stadtjugendausschuss Karlsruhe und der Hochschule Karlsruhe – Institut für Intelligente Interaktion und Immersive Erfahrung.



Über "HoF XR":



Mit Unterstützung der Rainer Markgraf Stiftung riefen die Internationalen Hofer Filmtage im Jahr 2023 das Projekt „HoF XR“ (Extended Reality) ins Leben, das immersive Filmerlebnisse in den Festivalmix einbringt. Nun geht das Projekt in die zweite Runde, um noch mehr neue Pfade und Visionen für das Kino von morgen zu erkunden. Die 58. Internationalen Hofer Filmtagen finden vom 22. bis 27. Oktober 2024 in Hof statt.

