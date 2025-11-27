Film ab für die Nachhaltigkeit
Filmboard Karlsruhe als neuer Kulturpartner des nachhaltigen Reiseziels Karlsruhe zertifiziert
Das Filmboard Karlsruhe setzt sich bei seiner Arbeit sehr intensiv für ökologische Verantwortung in der Film- und Medienproduktion ein. Über das Green Office Karlsruhe berät das Team Filmschaffende zu nachhaltigen Produktionsweisen – von ressourcenschonender Energie- und Lichttechnik über umweltfreundliche Anreise- und Cateringkonzepte bis hin zu CO₂-reduzierenden Maßnahmen am Set. Ziel ist es, Nachhaltigkeit in allen Produktionsabläufen mitzudenken und langfristig weitere Filmschaffende für klimafreundliche Alternativen zu begeistern. Natürlich setzt das Filmboard auch bei seinen eigenen Produktionen und Veranstaltungen stark auf das Thema Nachhaltigkeit, zum Beispiel bei den INDEPENDENT DAYS|Internationale Filmfestspiele Karlsruhe.
„Filmproduktionen haben eine enorme gestalterische Kraft – und ebenso eine große Verantwortung. Mit unserer Zertifizierung möchten wir zeigen, dass Nachhaltigkeit und Kreativität Hand in Hand gehen können. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit und hoffen, dass wir viele weitere Kultur- und Filmschaffende motivieren können, sich auf den Weg in eine nachhaltigere Zukunft zu machen“, erklärt Langewitz.
Karlsruhe zählt zu den ersten Destinationen, die aktiv an einer systematischen Zertifizierung von Kulturinstitutionen arbeiten. Gemeinsam mit der Organisation TourCert wurde hierfür ein umfassender Kriterienkatalog entwickelt. Die Stadt hofft nun, dass weitere kulturelle Einrichtungen dem Vorbild des Filmboard Karlsruhe folgen und so gemeinsam ein starkes Signal für nachhaltiges Wirtschaften und kulturelles Engagement setzen.
Weitere spannende Einblicke zum Thema „Nachhaltigkeit im Film“ gibt Dr. Oliver Langewitz in der Podcastfolge 23 des Formats „Kultur Kaffeekranz“, abrufbar unter:https://www.kulturinkarlsruhe.de/...
Ebenfalls empfehlenswert ist der Green Shooting Tipp im wöchentlichen Filmboard Karlsruhe-Newsletter.