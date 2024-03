Erste Festival-Beiträge für Filmpreise nominiert

Scarlett Blue (Mittwoch, 10.04.2024, 14:30 Uhr): Aurélia Mengin (Regisseurin aus Reunion)



Alive Buildings / Opening Shorts (Mittwoch, 10.04.2024, 16:45 Uhr): Salome Vepkhavadze (Regisseurin aus Georgien)



First Shift (Mittwoch, 10.04.2024, 18:30 Uhr): Dr. Uwe Boll (Regisseur)



Salt / Publikumspreis 1: New Girl (Mittwoch, 10.04.2024, 19:00 Uhr): Zhijie Cao (Regisseurin)



ILSE / Publikumspreis 2: Under Attack! (Mittwoch, 10.04.2024, 21:15 Uhr): Claudia Engl (Regisseurin)



Sage / Publikumspreis 2: Under Attack! (Mittwoch, 10.04.2024, 21:15 Uhr): Max Blustin (Regisseur)



Liebe Emilia / INDIERAMA Shorts for Teens (Donnerstag, 11.04.2024, 14:30 Uhr): Maximilian Klick (Regisseur)



Erinnerungen einer vergessenen Kindheit/ INDIERAMA Shorts for Teens (Donnerstag, 11.04.2024, 14:30 Uhr): Lars Smekal (Regisseur)



War Life Balance / Publikumspreis 3: Die vierte Gewalt (Donnerstag, 11.04.2024, 19:00 Uhr): Noah Siegert und Felix Talla (Regisseure)



Workshop 10er-Block (Freitag, 12.04.2024, 11:00 Uhr): Sigrid Andersson ( Dreh- und Casting-Coach)



Komm, wir fliegen übers Brandenburger Tor / INDIERAMA Lebenslinien im Irgendwo (Freitag, 12.04.2024, 12:30 Uhr): Esther Zimmering (Regisseurin)



Vortrag Aufnahmeleitung (Freitag, 12.04.2024, 13:00 Uhr): Rene von Bodisco (Aufnahmeleiter Wochenendrebellen, 15 Jahre)



Dead Air / Publikumspreis 6: The Beautiful World of Animation (Freitag, 12.04.2024, 21:15 Uhr): Melissa Fabienne Klein (Regisseurin)



Der Herrscher von Elysien (Samstag, 13.04.2024, 12:30 Uhr): Micha Roth (Director of Photography)



Cherry Juice (Samstag, 13.04.2024, 16:45 Uhr): Mersiha Husagic (Regisseurin) und Niklas Löffler (Hauptdarsteller)



Vortrag Wirklich Vetter Ton (Samstag, 13.04.2024, 13:00 Uhr): Marcus Vetter (Tonmeister Oscar-Preisträgerfilm NAWALNY)



ANNA - A tale for tomorrow/ INDIERAMA Dreaming of a Better World (Sonntag, 14.04.2024, 16:45 Uhr): Jonathan Behr (Regisseur)



Short Shortfilm Award (Sonntag, 14.04.2024, 19:00 Uhr): Kumaran Herold (Regisseur „Mr. Maurice and Monte Cervino“), Rene Krisanov (Regisseur „Der Turm“), Barbara Müller (Regisseurin „Monochromia“), Sonia Lorena Pineda (Regisseurin „Funetelapeña“)



Haunting Trophies (Sonntag, 14.04.2024, 21:15 Uhr): Regisseur László Illés (Regisseur aus Ungarn)



In zwei Wochen ist es so weit und es heißt wieder Vorhang auf! für die INDEPENDENT DAYS|23. Internationale Filmfestspiele Karlsruhe. Viele Filmschaffenden werden ihre Werke an den fünf Festivaltagen vom 10. bis 14.04.2024 persönlich vorstellen. „Wir freuen uns wieder auf einen lebendigen Austausch zwischen den vielen angereisten Filmemachern aus der ganzen Welt mit dem Publikum und auch untereinander. Darunter zum Beispiel Independent-Star-Regisseur Dr. Uwe Boll mit seinem Film FIRST SHIFT, Aurélia Mengin aus Réunion mit ihrem Film SCARLETT BLUE oder der ungarische Filmemacher László Illés mit seinem Thriller HUNTING TROPHIES“, so Festivalleiter Dr. Oliver Langewitz.Karlsruhe wird damit einmal mehr zur bedeutenden internationalen Plattform für das Independent-Arthouse-Kino. Die INDEPENDENT DAYS als Träger des EFFE-Labels (Europe for Festivals – Festivals for Europe) zeigen hier ein hochwertiges kuratiertes Programm , das sich aus Kurzfilmen, mittellangen Filmen und Langfilmen zusammen setzt. Dabei werden zahlreiche Filmpremieren zu sehen sein, sodass die Filmvorführungen in der SCHAUBURG für diese eine ganz besondere Bedeutung einnehmen, da ihre Werke erstmals einem Publikum präsentiert werden.Die Filmpreis-Jurys mehrerer Award-Kategorien haben bereits die Nominierungen festgelegt. Die einzelnen nominierten Filme finden sich auf der Festival-Website in der jeweiligen Award-Kategorie. Es stehen die Nominierungen fest in den Kategorien BEST INDIE AWARD, BEST NEWBIE AWARD, BEST FEMALE AWARD, BEST ACTOR, BEST ACTRESS, BEST MUSIC COMPOSER AWARD, UNESCO CITY OF MEDIA ARTS AWARD sowie BEST MEDIUM LENGTH FILM.Beim Filmpreis der Stadt Karlsruhe, dem Filmpreis der Kulturstiftung der Sparkasse Karlsruhe, dem Best Short Shortfilm Award sowie dem Filmpreis des Presseclub Karlsruhe sind bis zum Festival alle jeweiligen Kurzfilme nominiert. Die Preisträger in diesen Kategorien werden erst während des Filmfestivals festgelegt. Insgesamt sind 13 Filmpreise im Wert von 13.000 Euro ausgelobt. In fünf Kategorien wird hierbei die KARLINA-Trophäe verliehen, die von der Künstlerin Hannelore Langhans gestaltet und von der Majolika Keramik-Manufaktur hochwertig produziert wurde.Die Filmpreise werden am Samstag, 13.04.2024, bei der großen AWARD GALA um 21:15 Uhr in der SCHAUBURG verliehen. Tickets für die Veranstaltung können online oder direkt an der SCHAUBURG-Kasse erworben werden.